T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/163 Esas

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2026/163 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Söğüt Mahallesi, 397 Ada, 4 Parsel, 1692.68 Yüzölçümlü, Tarla - 442.36m2 Havva Taşğil, Ali Taşğil, Hatice Taşçı, Ayşe Ayva, Zehra Delibacak, Ali Ulusoy, Sakine Daşcıgil, Bünyamin Ulusoy, Hanife Ayva Zeliha Yaylacık, Ayşe Yaylacık

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numarasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı (BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ) kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

2026/163 Esas için Duruşmanın 30/06/2026 günü saat 12:10'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 20.04.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02459480