T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/210 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2026/210 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Köprüören Köyü 118 Ada, 9 Parsel, 18799 Yüzölçümlü, Tarla 526.87m2 850.5m2 Alirıza Kolcu, Habibe Karip, Hatıce Çetın Hatice Tarak, Huriye Emeksiz, Hülya Evcimen, Mehmet Zambak, Melahat Şeran, Nazik Karayel, Perihan Kolcu, Hatice Karayel, Habibe Yavaş

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2026/210 Esasından açılan kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 11/09/2026 günü saat 10.50'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 30.04.2026

