TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1- İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Şişli Mahallesi, 1740 ada, 8 parsel numaralı taşınmaz satılacaktır.

Başkanlığımızca yukarıda belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz; 10.06.2026 tarihinde, Çarşamba günü, Saat:11.00'da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İl/İlçe

Mahalle Ada

No Parsel

No. Alanı

(m2) Cinsi İmar Durumu Muhammen Satış Bedeli Fiili Durum Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati

İstanbul/

Şişli/

Şişli

1740

8





9.543,91

Arsa

Gayrimenkulün imar düzenlemesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tamamlanmış olup, Kentsel Tasarım Proje Alanındadır ve inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.



4.723.921.124,26-TL

Arsa

141.717.634,00- TL

10.06.2026

11:00

2- İhale İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) No:64 Fatih/İSTANBUL, 2. Kat Toplantı İhale Salonunda 10.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacaktır.

3- Taşınmaz mal satış şartnamesi İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde, Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 /3. Kat 303 numaralı oda Fatih/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 10.000,00-TL (On bin Türk Lirası) bedelin, Vakıfbank Mercan Şubesi'nde bulunan TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 Başkanlık hesabına yatırılması karşılığında satın alınabilir.

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Aşağıda istenen tüm belgelerin asılları veya onaylı fotokopileri ihale dosyasına eklenecek, evrak eksiği olanlar ve belirtilen şartları taşımayanlar, ihaleye alınmayacaktır.

İhale Dosyasında İstenen Belgeler;

a) Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair dekont,

b) Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont,

c) Vergi borcu yoktur yazısı,

d) Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu yoktur veya SGK ile ilişiği yoktur yazısı,

e) Vekâlet ile katılan kişilerin vekâletnameleri ile imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti

f) Tüm sayfaları imzalanmış şartname,

g) Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının onaylı sureti,

h) Nüfus kayıt örneği (Barkodlu)

i) Adli sicil kaydı (Barkodlu)

j) Tüzel kişi yetkilisinin, yetkili olduğuna ilişkin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti

k) Tüzel kişinin merkezini belirtir ticaret sicil gazetesi sureti ile firma kaşesi ve mührü ve ilgili belgeler,

l) Gerçek kişinin; Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" fotokopisi, Noter tasdikli imza beyannamesi,

m) Şartname, ihaleye katılan istekli tarafından her sayfası imzalanarak idareye teslim edilir.

n) Geçerli ve ihaleye katılacak yetkili veya vekili tarafından imzalı teklif mektubu,

İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecekler 10.000-TL bedel karşılığında şartname satın almak zorundadır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayarak şartnamede belirtilen belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler ile Geçici Teminat ve Teklif Mektubu hariç şartnamede istenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli ya da aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de verebilirler.

5- Taşınmazın satış bedelinin en az %25 i peşin, kalan kısmı ise, tecil faiz oranında 24 aya kadar vadelendirilebilir.

6- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç, tapu harcı alım giderleri vs. tüm giderleri ödemek, alıcıya aittir.

7- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesi ve 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlayarak 10.06.2026 Çarşamba Saat:11.00'a kadar İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih/İSTANBUL adresindeki İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan Olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02463918