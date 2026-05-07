T.C. BABAESKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/362 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Nacak Köyü, 113 ada, 66 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : HABİBE ÇELİK-213*****902 T.C. Kimlik Numaralı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL .MÜD
ESAS NO : 2025/364 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Nacak Köyü, 113 Ada, 31 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ASIM GİRGİN-386*****538 T.C. Kimlik Numaralı
2- HASRET GİRGİN-386*****246 T.C. Kimlik Numaralı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL .MÜD
ESAS NO : 2025/366 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Nacak Köyü, 113 ada, 66 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HACER TOLU-446*****532 T.C. Kimlik Numaralı
2- TENZİLE YILMAZ-107*****394 T.C. Kimlik Numaralı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL .MÜD
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle taşınmaz bilgisi yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/362 Esas, 364 Esas, 2025/366 Esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.04.2026
