T.C. ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Gaziosmanpaşa Mah. Doğu Bulvarı Mevkii, 62 ada 12 parsel tapuda arsalı ahşap ev ve baraka ve kargir olarak kayıtlı olup 334,93 m2'dir. Parsel Belediye mücavir alan sınır içende kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalmakta olup kadastro parselidir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında içerisinde ayrık nizam 4 kat kısmen konut - kısmen konut - ticaret alanı olarak planlanmıştır. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Yerleşim alanı içerisinde olup ilçe merkezine (Belediye meydanına) kuş uçuşu yaklaşık 624 m. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde tek katlı ahşap ev bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 80,57 m2'dir. Yapının dışı sıvalı ve boyalıdır. Pencereleri ahşap doğramadan imal edilmiştir. Kapısı ahşap doğrama, ısıtma sistemi sobalı, ısı ve ses yalıtımı yoktur. Elektrik, pis ve temiz su tesisatları mevcuttur. Çatı kaplaması klasik oluklu kiremit ile kapatılmıştır. Parsel üzerinde tek katlı ahşap ev bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 43,01 m2'dir. Yapının dışı sıvalı ve boyalıdır. Pencereleri ahşap doğramadan imal edilmiştir. Kapısı ahşap doğramadandır. Isıtma sistemi soba, ısı ve ses yalıtımı yoktur, elektrik pis ve temiz su tesisatları mevcuttur. Çatı kaplaması klasik okulku kiremit ile kapatılmıştır. Parsel üzerinde tek katlı depo bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 12,19 m2'dir. Yapının dışı sıvalı ve boyalıdır. Pencere mevcut olmayıp kapısı ahşap doğramadan imal edilmiştir. Isıtma sistemi, ısı ve ses yalıtımı, elektrik, pis ve temiz su tesisatları mevcut değildir. Çatı kaplaması klasik oluklu kiremit ile kapatılmıştır. Parsel üzerinde 2 adet erik, 1'er adet ayva, sedir ve vişne ağacı vardır. Kıymeti : 9.508.540,95 TL KDV Oranı : %10 Damga Vergisi: %05,69 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.