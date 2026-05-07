Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 08.05.2026 00:00

T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GÖLCÜK

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 309 Ada, 4 Parsel, Üzerinde 2 Katlı Yapı Bulunan 315,50 m2 Ev ve Arsası Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi İhsaniye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 315,50 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS= 0.35 ve KAKS= 1.05 olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 6.868.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:13

06/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02463426

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA