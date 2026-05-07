T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N Mahkememizce verilen ara karar gereğince; Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Kovalı mah/köy, 22 Cilt, 47 Aile sıra no, 28 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve ZELİHA oğlu, 07/09/1995 dogumlu, 10946657626 T.C. Kimlik numaralı, ÖZGÜR DAYAN'ın 2014 yılından itibaren gaip olduğu iddiası ile, gaiplik kararı istenilen ÖZGÜR DAYAN'ı gören bilen duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden 6 ay içerisinde mahkememizin 2024/1630 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, T.M.K'nın 33 mad. gereğince ilan olunur. #ilan.gov.tr Basın No: ILN02463360