Giriş Tarihi: 08.05.2026 00:00
T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/43 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri bilertilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca ;
Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında 28/11/2023 tarih 2023/291 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.
A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,
B)Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne
C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sabihi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı,
E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirimelerinin gerektiği,
2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 02.03.2026
|
DOSYA
|
DAVALI
|
İLÇE
|
KÖY/MAH
|
ADA
|
PARSEL
|
NİTELİK
|
M.KARE
|
2026/43
|
KAZIM İRGİT
|
MANAVGAT
|
EVRENLERYAVŞİ
|
134
|
3
|
YOL
|
2056,08
|
2026/44
|
ŞÜKRÜ OKUTAN
|
MANAVGAT
|
EVRENLERYAVŞİ
|
134
|
13
|
YOL
|
6051,12
|
2026/45
|
FERHAT KAYA
|
MANAVGAT
|
EVRENLERYAVŞİ
|
145
|
50
|
YOL
|
1441,09
|
2026/46
|
MAKBULE İNCİ
|
MANAVGAT
|
EVRENLERYAVŞİ
|
135
|
63
|
YOL
|
1.685,47
|
2026/47
|
AYŞEGÜL GÜVEN
EMİNE KARAKAŞ
NEJLA AYDIN
|
MANAVGAT
|
YUKARIIŞIKLAR
|
156
|
10
|
YOL
|
949,33
|
2026/48
|
HALİT OKUDAN
|
MANAVGAT
|
YUKARIIŞIKLAR
|
173
|
1
|
YOL
|
265,45
|
2026/49
|
HASAN HÜSEYİN İNCİ
|
MANAVGAT
|
YUKARIIŞIKLAR
|
172
|
39
|
YOL
|
520,25
|
2026/50
|
MEHMET ÖZKÜR
|
MANAVGAT
|
BUCAKŞEYLER
|
128
|
49
|
YOL
|
1.000,71
|
2026/51
|
NEVZAT NUR
|
MANAVGAT
|
BUCAKŞEYLER
|
126
|
1
|
YOL
|
9056,67
|
2026/52
|
MUSTAFAÖZKÜR
|
MANAVGAT
|
BUCAKŞEYHLER
|
125
|
2
|
YOL
|
829,67
|
2026/53
|
MERYEM ÖZER VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
BUCAKŞEYHLER
|
210
|
46
|
YOL
|
4.316,39
|
2026/54
|
BAYRAM ALİ AKDAŞ
|
MANAVGAT
|
BUCAKŞEYHLER
|
136
|
263
|
YOL
|
4123,19
|
2026/55
|
HASAN HÜSEYİN İNCİ
|
MANAVGAT
|
DİKMEN
|
119
|
7-43
|
YOL
|
3151,51
3023,27
|
2026/56
|
DUDU YILMAZ
|
MANAVGAT
|
DİKMEN
|
121
|
91
|
YOL
|
5.844,87
|
2026/57
|
EMİNE TAŞKUYU
|
MANAVGAT
|
DİKMEN
|
119
|
4
|
YOL
|
993,67
|
2026/58
|
YAŞAR İNCE
|
MANAVGAT
|
DİKMEN
|
119
|
45
|
YOL
|
3.884,05
|
2026/59
|
MUSTAFA ARSLAN
|
MANAVGAT
|
ULUKAPI MAHALLESİ
|
157
|
4
|
YOL
|
2.664,87
|
2026/60
|
HATİCE ENHOŞ
|
MANAVGAT
|
ULUKAPI MAHALLESİ
|
167
|
7
|
YOL
|
1.044,16
|
2026/61
|
HASAN KILINÇ
|
MANAVGAT
|
ULUKAPI
|
147
|
3
|
YOL
|
1184,38
|
2026/62
|
ASİYE AY VE DİĞ.
|
MANAVGAT
|
AŞAĞIIŞIKLAR
|
122
|
35
|
YOL
|
9361,29
|
2026/63
|
UYSAL BİSİKLET ve MOTOR Tic. San. Ltd. Şti.
|
MANAVGAT
|
AŞAĞIIŞIKLAR
|
139
|
29
|
YOL
|
1.725,87
|
2026/64
|
NADİR GÜNER
|
MANAVGAT
|
AŞAĞIIŞIKLAR
|
122
|
178
|
YOL
|
7603,00
|
2026/65
|
HULUSİ UYSAL
|
MANAVGAT
|
AŞAĞIIŞIKLAR
|
138
|
27
|
YOL
|
93,17
|
2026/66
|
MÜMÜN ÇAĞLAR
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
116
|
1009
|
YOL
|
741,96
|
2026/67
|
RAMAZAN ÇAĞLAR
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
116
|
1005
|
YOL
|
1186,02
|
2026/68
|
RAMAZAN AĞAÇ
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
116
|
30-35
|
YOL
|
3587,01
2202,82
|
2026/69
|
İBRAHİM AĞAÇ
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
116
|
1003
|
YOL
|
2.894,84
|
2026/70
|
FATMA HİZMETÇİ ÖKSÜZOĞLU
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
116
|
1001
|
YOL
|
125,43
|
2026/ 71
|
ZÜLKÜF BARSAN
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
116
|
999
|
YOL
|
4574,20
|
2026/72
|
DİLEK KILINÇ
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
116
|
997
|
YOL
|
127,21
|
2026/73
|
DUDU KAPLAN VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
108
|
500
|
YOL
|
2.340,08
|
2026/74
|
ŞENOL UYAR
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
116
|
995
|
YOL
|
51,51
|
2026/75
|
ABDULKADİR YILMAZ MİRASÇILARI
|
MANAVGAT
|
EVRENLERYAVŞİ
|
145
|
60
|
YOL
|
7023,71
|
2026/76
|
MEHMET CELAL ÇINAR MİRASÇILARI
|
MANAVGAT
|
YUKARIIŞIKLAR
|
174
|
21
|
YOL
|
109,10
|
2026/ 77
|
AZİME AYDIN VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
EVRENLERYAVŞİ
|
135
|
69
|
YOL
|
317,11
|
2026/78
|
AHMET OKUDAN VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
YUKARIIŞIKLAR
|
119
|
93
|
YOL
|
138,72
|
2026/79
|
AHMET OKUDAN VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
YUKARIIŞIKLAR
|
156
|
9
|
YOL
|
772,84
|
2026/80
|
FATMA EREN
|
MANAVGAT
|
YUKARIIŞIKLAR
|
156
|
7
|
YOL
|
1216,27
|
2026/81
|
FATMA GÖK VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
YUKARIIŞIKLAR
|
115
|
180
|
YOL
|
2274,88
|
2026/82
|
MUSTAFA ÖZDEN
|
MANAVGAT
|
BUCAKŞEYHLER
|
128
|
44
|
YOL
|
447,75
|
2026/83
|
ASİYE ÖZ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
DİKMEN
|
119
|
51
|
YOL
|
2.691,69
|
2026/84
|
ABDULKADİR AVCU VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
YUKARIIŞIKLAR
|
119
|
104
|
YOL
|
6145,28
|
2026/85
|
HİKMET KORKMAZ
|
MANAVGAT
|
DİKMEN
|
119
121
|
53-56
86
|
YOL
|
1237,56
502,42
404,72
|
2026/86
|
GÜLSÜM İNCİ MİRASÇILARI
|
MANAVGAT
|
DİKMEN
|
120
|
10
|
YOL
|
2.299,41
|
2026/87
|
HASAN ADEMOĞLU VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
YUKARIIŞIKLAR
|
160
|
13
|
YOL
|
9432,88
|
2026/88
|
FATMA İNCİ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
DİKMEN
|
119
|
41-42
|
YOL
|
2283,24
557,88
|
2026/89
|
AHMET ÇAĞLAK
|
MANAVGAT
|
AŞAĞIIŞIKLAR
|
139
|
38
|
YOL
|
407,84
|
2026/90
|
HASAN ADEMOĞLU VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
YUKARIIŞIKLAR
|
159
|
11
|
YOL
|
8.222,51
|
2026/91
|
AYŞE ARICI VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
AŞAĞIIŞIKLAR
|
121
|
163
|
YOL
|
355,59
|
2026/92
|
FATMA GÜL VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
BUCAKŞEYHLER
|
129
|
2
|
YOL
|
2.806,15
|
2026/93
|
AYŞE AĞAÇ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
116
|
16
|
YOL
|
7.497,37
|
2026/94
|
ALİ YÜKSEL VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
AŞAĞIIŞIKLAR
|
121
|
29
|
YOL
|
9150,08
|
2026/95
|
FATMA GÜL VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
BUCAKŞEYHLER
|
128
|
741-742
|
YOL
|
3510,69
1367,71
|
2026/96
|
RAMAZAN AĞAÇ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
116
|
12
|
YOL
|
1.024,17
|
2026/97
|
HALİT KAYA
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
116
|
1014
|
YOL
|
6008,14
|
2026/98
|
AYSE ÖZEN
|
MANAVGAT
|
ULUKAPI
|
167
|
10
|
YOL
|
8720,71
|
2026/100
|
ALİ AK VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
CEVİZLER
|
139
|
47
|
YOL
|
719,33
|
2026/101
|
FATMA TUNÇ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
ULUKAPI
|
162
|
1
|
YOL
|
7718,06
|
2026/102
|
ÖKSÜZOĞLU SU SPORLARI YAT. TAR.VE TİC. A.Ş.
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
112
|
491
|
YOL
|
5623,95
|
2026/103
|
MEHMET ALİ YILDIZ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
AKSAZ
|
108
|
646
|
YOL
|
24.148,31
|
2026/104
|
RAMAZAN KARA
|
MANAVGAT
|
AKSAZ
|
108
|
627
|
YOL
|
3723,85
|
2026/105
|
MUSA YILDIZ
|
MANAVGAT
|
AKSAZ
|
108
|
649-650
|
YOL
|
1420,16
2270,67
|
2026/106
|
SALİH AĞAÇ MİRASÇILARI
|
MANAVGAT
|
KARAÖZ
|
116
116
|
14
29
|
YOL
|
339,78
6.081,12
|
2026/107
|
MURAT YILMAZ
|
MANAVGAT MANAVGAT
|
AKSAZ
|
108
|
642
|
YOL
|
140,67
|
2026/108
|
HASAN KARA VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
AKSAZ
|
111
|
594
|
YOL
|
1533,58
|
2026/109
|
ABDULLAH CENGİZ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
AKSAZ
|
108
|
14
|
YOL
|
1.750,25
|
2026/110
|
MUSTAFA ALİ ÖZTEKİN
|
MANAVGAT
|
AKSAZ
|
111
|
617
|
YOL
|
3399,43
|
2026/111
|
SÜLEYMAN KARA
|
MANAVGAT
|
AKSAZ
|
111
|
619
|
YOL
|
2010,51
|
2026/112
|
YUSUF TOPAL
|
MANAVGAT
|
HACIALİ
|
211
|
7
|
YOL
|
228,75
|
2026/113
|
AYŞE GÖK VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
CEVİZLER
|
139
|
50
|
YOL
|
11.712,01
|
2026/114
|
ALİ ÖZ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
CEVİZLER
|
145
|
1
|
YOL
|
462,75
|
2026/115
|
HASAN ÖZEN MİRASÇILARI
|
MANAVGAT
|
CEVİZLER
|
147
|
14
|
YOL
|
404,79
|
2026/116
|
YİĞİTBAY TARIM İnş. Yatırım İTHALAT İHRACAT VE Tic. Ltd. Şti.
|
MANAVGAT
|
CEVİZLER
|
139
139
139
|
52
56
59
|
YOL
|
338,56
443,55
5.944,36
|
2026/117
|
ABDULKADİR ÇİÇEK
|
MANAVGAT
|
HACIİSALI
|
197
|
34
69
|
YOL
|
4010,25
1779,38
|
2026/118
|
AHMET GÜNEŞ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
HACIİSALI
|
197
|
36
|
YOL
|
1781,41
|
2026/119
|
BİLAL GÜNEŞ
|
MANAVGAT
|
HACIİSALI
|
199
|
48
|
YOL
|
419,28
|
2026/120
|
ADİL GÜNEŞ
|
MANAVGAT
|
HACIİSALI
|
197
|
20-24
|
YOL
|
1751,11
1261,76
|
2026/121
|
EMİNE ÇINAR VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
HACIİSALI
|
197
|
26
|
YOL
|
945,91
|
2026/122
|
AHMET GÜNEŞ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
HACIİSALI
|
197
|
3
|
YOL
|
2607,17
|
2026/123
|
MUSTAFA YILDIZ MİRASÇILARI
|
MANAVGAT
|
HACIİSALI
|
195
|
8
|
YOL
|
1.004,69
|
2026/124
|
DÖNDÜ ÇELİK VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
HACIİSALI
|
197
|
5
67
|
YOL
|
2019,02
1207,07
|
2026/125
|
FATMA CAN ŞEHİN
|
MANAVGAT
|
HACIİSALI
|
197
|
27,37 VE 38
|
YOL
|
3171,67
5421,92
5616,34
|
2026/126
|
ARZU HANIM KARA VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
HACIOBASI
|
102
102
|
364
366
|
YOL
|
6.025,24
18.607,97
|
2026/127
|
OSMAN DOĞAN
|
MANAVGAT
|
HACIİSALI
|
121
|
16
|
YOL
|
19766,59
|
2026/128
|
FATMA TOCAN VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
HACIOBASI
|
121
|
12
|
YOL
|
1034,64
|
2026/129
|
RAHİLE YILMAZ
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
821
|
14
|
YOL
|
1.911,28
|
2026/130
|
RIDVAN AKSOY
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
822
|
2
|
YOL
|
1.561,32
|
2026/131
|
CAHİDE ŞAVK VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
821
|
16
|
YOL
|
4732,90
|
2026/132
|
ALİ EMSEM VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
279
|
8
|
YOL
|
1465,20
|
2026/133
|
ALESIA STEMASOVA
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
825
|
1
|
YOL
|
761,12
|
2026/134
|
SÜLEYMAN ŞENOL
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
274
|
90
|
YOL
|
127,51
|
2026/135
|
ENİS DUMANOĞULLARI
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
276
|
72
|
YOL
|
4915,54
|
2026/136
|
HATİCE SERT
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
276
|
1
|
YOL
|
1.347,87
|
2026/137
|
ŞERAFETTİN ŞAHAN
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
220
|
3
|
YOL
|
540,28
|
2026/138
|
EMRAH ÇELİK
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
220
|
1
|
YOL
|
822,43
|
2026/139
|
SAİD ŞAMİL SARIGÜL
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
220
|
7
|
YOL
|
142,68
|
2026/140
|
HİLMİ SERT
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
221
|
5
|
YOL
|
1246,06
|
2026/141
|
AYŞE ÜREYEN
|
MANAVGAT
|
YENİKÖY
|
120
|
9
|
YOL
|
1522,21
|
2026/142
|
EMİNE BODUR VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
824
812
|
1
28
|
YOL
|
353,56
3721,40
|
2026/143
|
ÖMER FARUK ÇETİN
|
MANAVGAT
|
YENİKÖY
|
109
|
36
|
YOL
|
212,99
|
2026/144
|
OSMAN AKA VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
YENİKÖY
|
109
|
38
|
YOL
|
39,34
|
2026/145
|
ABDULKADİR KÖK, AHMET KÖK
|
MANAVGAT
|
ŞİŞELER
|
138
|
82
|
YOL
|
3696,91
|
2026/146
|
ŞEHRİNAZ ÇETİN
|
MANAVGAT
|
ŞİŞELER
|
138
|
47
|
YOL
|
3.511,22
|
2026/147
|
GÜLABİ AKTUR
|
MANAVGAT
|
ŞİŞELER
|
135
|
43
45
|
YOL
|
2293,68
225,24
|
2026/148
|
ÇAĞDAŞ SAĞ. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
|
MANAVGAT
|
ŞİŞELER
|
135
|
40-41
|
YOL
|
1205,43
2779,86
|
2026/149
|
ADNAN ÇİFTÇİ
|
MANAVGAT
|
ŞİŞELER
|
135
135
|
47
48
|
YOL
|
54,44
535,78
|
2026/150
|
EMİNE KUŞÇU MİRASÇILARI
|
MANAVGAT
|
EVRENLERYAVŞİ
|
136
|
12
|
YOL
|
617,99
|
2026/151
|
FATMA DELİKKULAK
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
122
|
2
|
YOL
|
958,40
|
2026/152
|
ALİ ŞALGAM VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
821
|
8-12
|
YOL
|
1080,81
571,63
|
2026/153
|
DAVİD EDWARS - FATMA TOY VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
DİKMEN
|
120
|
16
|
YOL
|
217,35
|
2026/154
|
AHMET ÇETİN
|
MANAVGAT
|
ŞİŞELER
|
138
|
85
|
YOL
|
910,38
|
2026/155
|
SÜHEYLA ARSLAN
|
MANAVGAT
|
ŞİŞELER
|
138
|
91
|
YOL
|
4897,77
|
2026/156
|
HATİCE ARIKAN VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
ŞİŞELER
|
122
122
|
83
86
|
YOL
|
96,08
2.309,81
|
2026/ 157
|
ALEYNA İŞBİLİR VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
DİKMEN
|
121
|
84
|
YOL
|
7092,05
|
2026/158
|
ALİ NUR VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
DİKMEN
|
121
|
93
|
YOL
|
907,17
|
2026/159
|
AHMET ÇATAL
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
122
|
6
|
YOL
|
1.272,92
|
2026/160
|
İBRAHİM ÖZBAY
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
175
|
49
|
YOL
|
84,26
|
2026/161
|
AYNUR GÜNERİ
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
174
|
9
|
YOL
|
282,32
|
2026/162
|
ALİ METİN MİRASÇILARI
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
175
115
|
91-48-
16
|
YOL
|
68,25
107,87
12584,12
|
2026/163
|
BAFRA OTOMOTİV AKARYAKIT VE iNŞ. MALZEMELERİ İMALAT TİC. LTD. ŞTİ
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
136
|
16
|
YOL
|
6.919,91
|
2026/164
|
MUSA ÖZDEN
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
160
|
1
|
YOL
|
6161,83
|
2026/165
|
ÜMMÜHANİ OKUDAN
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
115
|
5-6
|
YOL
|
4585,25
8298,31
|
2026/166
|
CEMALETTİN TANIR
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
171
|
1
|
YOL
|
770,29
|
2026/167
|
HARUN FRİESE
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
166
|
4
|
YOL
|
7246,06
|
2026/168
|
DURDU BOZKURT VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
122
|
69
|
YOL
|
502,78
|
2026/169
|
MÜSLÜM BAŞBOĞA -İRFAN KÖK MİRASÇILARI
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
122
|
71
|
YOL
|
16,53
|
2026/170
|
ERCAN OKUDAN VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
122
|
21
|
YOL
|
155,69
|
2026/171
|
|
MANAVGAT
|
|
|
|
YOL
|
|
2026/172
|
ABDİL AKTAŞ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
126
|
259-260
|
YOL
|
960,57
2665,20
|
2026/173
|
ABDİL AKTAŞ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
KALEMLER
|
126
|
43
|
YOL
|
5.031,96
|
2026/174
|
KIYASETTİN KARATAŞLI
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
824
|
3
|
YOL
|
1266,46
|
2026/175
|
İSMAİL DEMİRKAZIK
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
221
220
|
3
5
|
YOL
|
950,11
312,47
|
2026/176
|
ALİ YENER VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
812
|
1
|
YOL
|
290,86
|
2026/177
|
SELAHATTİN GÖK VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
812
|
32
|
YOL
|
2410,63
|
2026/178
|
ŞENER ERÇİN
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
822
|
1
|
YOL
|
2060,74
|
2026/179
|
ESAS DANIŞMANLIK Ltd. Şti
|
MANAVGAT
|
SEKİ
|
812
|
34
|
YOL
|
739,99
|
2026/99
|
ADNAN TUNÇ VE DİĞERLERİ
|
MANAVGAT
|
ULUKAPI
|
149
|
8
|
YOL
|
896,18
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02463593