İLAN

SAKARYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/316 Esas

KARAR NO :

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Gökhan Seçer'e tebligat yapılamamıştır. Bildirilen adreslere duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününü bildirir duruşma zaptının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/10/2026 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/05/2026

