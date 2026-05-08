T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, AKYAKA/MERKEZ Mahalle/Köy, Kiniseburnu Mevkii, 165 Ada, 16 Parsel sayılı taşınmaz 9.417,62 m² yüzölçümlü olup tapu da tarla vasfı ile kayıtlıdır. Kıymeti : 37.689.980,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 11/02/200 tarihli İmar Düzenlemesine alınmıştır şerhi vardır. İrtifak Hakkı : 4.144 m² lik kısım üzerinde telden 5 metre aşağısına kadar ağaç dikmemek ve bina yapmamak kaydı ile Çukurova Elektrik A.Ş Lehine İrtifak hakkı tesisi vardır.