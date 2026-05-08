Giriş Tarihi: 09.05.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ANAMUR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/30 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, AKYAKA/MERKEZ Mahalle/Köy, Kiniseburnu Mevkii, 165 Ada, 16 Parsel sayılı taşınmaz 9.417,62 m² yüzölçümlü olup tapu da tarla vasfı ile kayıtlıdır.
Kıymeti : 37.689.980,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 11/02/200 tarihli İmar Düzenlemesine alınmıştır şerhi vardır.
İrtifak Hakkı : 4.144 m² lik kısım üzerinde telden 5 metre aşağısına kadar ağaç dikmemek ve bina yapmamak kaydı ile Çukurova Elektrik A.Ş Lehine İrtifak hakkı tesisi vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:53
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:53
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:53
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:53
06/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
