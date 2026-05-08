T.C. BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/35 Esas

KARAR NO : 2026/42

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/01/2026 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince, 18320 TL ADLİ PARA ve 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Aziz ve Rabia oğlu, 03/03/1990 doğumlu AHMET YILMAZOK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üstü ulusal bir gazete ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.05.2026

