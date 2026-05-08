T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1150 ada, 3 nolu parselde, 4.735,00 m² tapu alanlı, 82 / 4735 arsa paylı ve niteliği '' 2 ADET 8 KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI '' vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği KONUT olan, B Blok, 3. Kat, 13 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı: 21.08.2022,1.2-İmar Durumu: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1150 ada, 3 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında, Ayrık Nizam, 4 Kat, Emsal: 1.25 Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir. Borçluya ait taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün Proje Ruhsat Tarihi 10/07/2012 olduğu belirtilmiştir. Nilüfer Belediyesi E-Belediye sisteminden alınan; Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Altınşehir Mahallesi, 315. Sokağın 2026 yılı arsa rayiç bedelinin 9.925,23 TL olduğu tespit edilmiştir.1.3-Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Altınşehir ( Tapu Kaydında Ertuğrul) Mahallesi, 315. Sokak, Gölpark 3 Sitesi, B Blok, No:13B, İç Kapı No:13 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz 2 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu Blok; Zemin Kat ve 8 Normal Kat olmak üzere toplam 9 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. B Blok, 13 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 101,80 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 127,15 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 142,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak¬¬, antre-hol, banyo-wc, duş, wc ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup hacimlerin tavan duvar birleşimlerinde alçıpan asma tavan/kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duşakabin bulunmaktadır. Balkonlarda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı çelik kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site alanı çevresi ihata duvarı ile çevrili, içerisinde peyzaj alanları, açık otopark alanları, yüzme havuzu ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari alan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 5-7 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Özlüce Bulvarı ve 315. Sokağa cephe, Abdi İpekçi Caddesine 130 m ve Muammer Aksoy Caddesine ise 535 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 13,85 km uzaklıkta bulunmaktadır.1.4-Taşınmazın Kıymeti:Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir. 1150 Ada; 3 Parsel; B Blok; 13 Nolu Bağımsız Bölümün Kıymeti; 7.100.000,00 TL ( Yedimilyonyüzbin Türk Lirası )