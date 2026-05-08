Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 08.05.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 07:10

T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/43 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri bilertilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca ;

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında 28/11/2023 tarih 2023/291 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,

B)Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne

C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sabihi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı,

E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirimelerinin gerektiği,

2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 02.03.2026

DOSYA

DAVALI

İLÇE

KÖY/MAH

ADA

PARSEL

NİTELİK

M.KARE

2026/43

KAZIM İRGİT

MANAVGAT

EVRENLERYAVŞİ

134

3

YOL

2056,08

2026/44

ŞÜKRÜ OKUTAN

MANAVGAT

EVRENLERYAVŞİ

134

13

YOL

6051,12

2026/45

FERHAT KAYA

MANAVGAT

EVRENLERYAVŞİ

145

50

YOL

1441,09

2026/46

MAKBULE İNCİ

MANAVGAT

EVRENLERYAVŞİ

135

63

YOL

1.685,47

2026/47

AYŞEGÜL GÜVEN

EMİNE KARAKAŞ

NEJLA AYDIN

MANAVGAT

YUKARIIŞIKLAR

156

10

YOL

949,33

2026/48

HALİT OKUDAN

MANAVGAT

YUKARIIŞIKLAR

173

1

YOL

265,45

2026/49

HASAN HÜSEYİN İNCİ

MANAVGAT

YUKARIIŞIKLAR

172

39

YOL

520,25

2026/50

MEHMET ÖZKÜR

MANAVGAT

BUCAKŞEYLER

128

49

YOL

1.000,71

2026/51

NEVZAT NUR

MANAVGAT

BUCAKŞEYLER

126

1

YOL

9056,67

2026/52

MUSTAFAÖZKÜR

MANAVGAT

BUCAKŞEYHLER

125

2

YOL

829,67

2026/53

MERYEM ÖZER VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

BUCAKŞEYHLER

210

46

YOL

4.316,39

2026/54

BAYRAM ALİ AKDAŞ

MANAVGAT

BUCAKŞEYHLER

136

263

YOL

4123,19

2026/55

HASAN HÜSEYİN İNCİ

MANAVGAT

DİKMEN

119

7-43

YOL

3151,51

3023,27

2026/56

DUDU YILMAZ

MANAVGAT

DİKMEN

121

91

YOL

5.844,87

2026/57

EMİNE TAŞKUYU

MANAVGAT

DİKMEN

119

4

YOL

993,67

2026/58

YAŞAR İNCE

MANAVGAT

DİKMEN

119

45

YOL

3.884,05

2026/59

MUSTAFA ARSLAN

MANAVGAT

ULUKAPI MAHALLESİ

157

4

YOL

2.664,87

2026/60

HATİCE ENHOŞ

MANAVGAT

ULUKAPI MAHALLESİ

167

7

YOL

1.044,16

2026/61

HASAN KILINÇ

MANAVGAT

ULUKAPI

147

3

YOL

1184,38

2026/62

ASİYE AY VE DİĞ.

MANAVGAT

AŞAĞIIŞIKLAR

122

35

YOL

9361,29

2026/63

UYSAL BİSİKLET ve MOTOR Tic. San. Ltd. Şti.

MANAVGAT

AŞAĞIIŞIKLAR

139

29

YOL

1.725,87

2026/64

NADİR GÜNER

MANAVGAT

AŞAĞIIŞIKLAR

122

178

YOL

7603,00

2026/65

HULUSİ UYSAL

MANAVGAT

AŞAĞIIŞIKLAR

138

27

YOL

93,17

2026/66

MÜMÜN ÇAĞLAR

MANAVGAT

KARAÖZ

116

1009

YOL

741,96

2026/67

RAMAZAN ÇAĞLAR

MANAVGAT

KARAÖZ

116

1005

YOL

1186,02

2026/68

RAMAZAN AĞAÇ

MANAVGAT

KARAÖZ

116

30-35

YOL

3587,01

2202,82

2026/69

İBRAHİM AĞAÇ

MANAVGAT

KARAÖZ

116

1003

YOL

2.894,84

2026/70

FATMA HİZMETÇİ ÖKSÜZOĞLU

MANAVGAT

KARAÖZ

116

1001

YOL

125,43

2026/ 71

ZÜLKÜF BARSAN

MANAVGAT

KARAÖZ

116

999

YOL

4574,20

2026/72

DİLEK KILINÇ

MANAVGAT

KARAÖZ

116

997

YOL

127,21

2026/73

DUDU KAPLAN VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

KARAÖZ

108

500

YOL

2.340,08

2026/74

ŞENOL UYAR

MANAVGAT

KARAÖZ

116

995

YOL

51,51

2026/75

ABDULKADİR YILMAZ MİRASÇILARI

MANAVGAT

EVRENLERYAVŞİ

145

60

YOL

7023,71

2026/76

MEHMET CELAL ÇINAR MİRASÇILARI

MANAVGAT

YUKARIIŞIKLAR

174

21

YOL

109,10

2026/ 77

AZİME AYDIN VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

EVRENLERYAVŞİ

135

69

YOL

317,11

2026/78

AHMET OKUDAN VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

YUKARIIŞIKLAR

119

93

YOL

138,72

2026/79

AHMET OKUDAN VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

YUKARIIŞIKLAR

156

9

YOL

772,84

2026/80

FATMA EREN

MANAVGAT

YUKARIIŞIKLAR

156

7

YOL

1216,27

2026/81

FATMA GÖK VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

YUKARIIŞIKLAR

115

180

YOL

2274,88

2026/82

MUSTAFA ÖZDEN

MANAVGAT

BUCAKŞEYHLER

128

44

YOL

447,75

2026/83

ASİYE ÖZ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

DİKMEN

119

51

YOL

2.691,69

2026/84

ABDULKADİR AVCU VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

YUKARIIŞIKLAR

119

104

YOL

6145,28

2026/85

HİKMET KORKMAZ

MANAVGAT

DİKMEN

119

121

53-56

86

YOL

1237,56

502,42

404,72

2026/86

GÜLSÜM İNCİ MİRASÇILARI

MANAVGAT

DİKMEN

120

10

YOL

2.299,41

2026/87

HASAN ADEMOĞLU VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

YUKARIIŞIKLAR

160

13

YOL

9432,88

2026/88

FATMA İNCİ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

DİKMEN

119

41-42

YOL

2283,24

557,88

2026/89

AHMET ÇAĞLAK

MANAVGAT

AŞAĞIIŞIKLAR

139

38

YOL

407,84

2026/90

HASAN ADEMOĞLU VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

YUKARIIŞIKLAR

159

11

YOL

8.222,51

2026/91

AYŞE ARICI VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

AŞAĞIIŞIKLAR

121

163

YOL

355,59

2026/92

FATMA GÜL VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

BUCAKŞEYHLER

129

2

YOL

2.806,15

2026/93

AYŞE AĞAÇ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

KARAÖZ

116

16

YOL

7.497,37

2026/94

ALİ YÜKSEL VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

AŞAĞIIŞIKLAR

121

29

YOL

9150,08

2026/95

FATMA GÜL VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

BUCAKŞEYHLER

128

741-742

YOL

3510,69

1367,71

2026/96

RAMAZAN AĞAÇ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

KARAÖZ

116

12

YOL

1.024,17

2026/97

HALİT KAYA

MANAVGAT

KARAÖZ

116

1014

YOL

6008,14

2026/98

AYSE ÖZEN

MANAVGAT

ULUKAPI

167

10

YOL

8720,71

2026/100

ALİ AK VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

CEVİZLER

139

47

YOL

719,33

2026/101

FATMA TUNÇ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

ULUKAPI

162

1

YOL

7718,06

2026/102

ÖKSÜZOĞLU SU SPORLARI YAT. TAR.VE TİC. A.Ş.

MANAVGAT

KARAÖZ

112

491

YOL

5623,95

2026/103

MEHMET ALİ YILDIZ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

AKSAZ

108

646

YOL

24.148,31

2026/104

RAMAZAN KARA

MANAVGAT

AKSAZ

108

627

YOL

3723,85

2026/105

MUSA YILDIZ

MANAVGAT

AKSAZ

108

649-650

YOL

1420,16

2270,67

2026/106

SALİH AĞAÇ MİRASÇILARI

MANAVGAT

KARAÖZ

116

116

14

29

YOL

339,78

6.081,12

2026/107

MURAT YILMAZ

MANAVGAT MANAVGAT

AKSAZ

108

642

YOL

140,67

2026/108

HASAN KARA VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

AKSAZ

111

594

YOL

1533,58

2026/109

ABDULLAH CENGİZ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

AKSAZ

108

14

YOL

1.750,25

2026/110

MUSTAFA ALİ ÖZTEKİN

MANAVGAT

AKSAZ

111

617

YOL

3399,43

2026/111

SÜLEYMAN KARA

MANAVGAT

AKSAZ

111

619

YOL

2010,51

2026/112

YUSUF TOPAL

MANAVGAT

HACIALİ

211

7

YOL

228,75

2026/113

AYŞE GÖK VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

CEVİZLER

139

50

YOL

11.712,01

2026/114

ALİ ÖZ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

CEVİZLER

145

1

YOL

462,75

2026/115

HASAN ÖZEN MİRASÇILARI

MANAVGAT

CEVİZLER

147

14

YOL

404,79

2026/116

YİĞİTBAY TARIM İnş. Yatırım İTHALAT İHRACAT VE Tic. Ltd. Şti.

MANAVGAT

CEVİZLER

139

139

139

52

56

59

YOL

338,56

443,55

5.944,36

2026/117

ABDULKADİR ÇİÇEK

MANAVGAT

HACIİSALI

197

34

69

YOL

4010,25

1779,38

2026/118

AHMET GÜNEŞ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

HACIİSALI

197

36

YOL

1781,41

2026/119

BİLAL GÜNEŞ

MANAVGAT

HACIİSALI

199

48

YOL

419,28

2026/120

ADİL GÜNEŞ

MANAVGAT

HACIİSALI

197

20-24

YOL

1751,11

1261,76

2026/121

EMİNE ÇINAR VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

HACIİSALI

197

26

YOL

945,91

2026/122

AHMET GÜNEŞ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

HACIİSALI

197

3

YOL

2607,17

2026/123

MUSTAFA YILDIZ MİRASÇILARI

MANAVGAT

HACIİSALI

195

8

YOL

1.004,69

2026/124

DÖNDÜ ÇELİK VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

HACIİSALI

197

5

67

YOL

2019,02

1207,07

2026/125

FATMA CAN ŞEHİN

MANAVGAT

HACIİSALI

197

27,37 VE 38

YOL

3171,67

5421,92

5616,34

2026/126

ARZU HANIM KARA VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

HACIOBASI

102

102

364

366

YOL

6.025,24

18.607,97

2026/127

OSMAN DOĞAN

MANAVGAT

HACIİSALI

121

16

YOL

19766,59

2026/128

FATMA TOCAN VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

HACIOBASI

121

12

YOL

1034,64

2026/129

RAHİLE YILMAZ

MANAVGAT

SEKİ

821

14

YOL

1.911,28

2026/130

RIDVAN AKSOY

MANAVGAT

SEKİ

822

2

YOL

1.561,32

2026/131

CAHİDE ŞAVK VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

SEKİ

821

16

YOL

4732,90

2026/132

ALİ EMSEM VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

SEKİ

279

8

YOL

1465,20

2026/133

ALESIA STEMASOVA

MANAVGAT

SEKİ

825

1

YOL

761,12

2026/134

SÜLEYMAN ŞENOL

MANAVGAT

SEKİ

274

90

YOL

127,51

2026/135

ENİS DUMANOĞULLARI

MANAVGAT

SEKİ

276

72

YOL

4915,54

2026/136

HATİCE SERT

MANAVGAT

SEKİ

276

1

YOL

1.347,87

2026/137

ŞERAFETTİN ŞAHAN

MANAVGAT

SEKİ

220

3

YOL

540,28

2026/138

EMRAH ÇELİK

MANAVGAT

SEKİ

220

1

YOL

822,43

2026/139

SAİD ŞAMİL SARIGÜL

MANAVGAT

SEKİ

220

7

YOL

142,68

2026/140

HİLMİ SERT

MANAVGAT

SEKİ

221

5

YOL

1246,06

2026/141

AYŞE ÜREYEN

MANAVGAT

YENİKÖY

120

9

YOL

1522,21

2026/142

EMİNE BODUR VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

SEKİ

824

812

1

28

YOL

353,56

3721,40

2026/143

ÖMER FARUK ÇETİN

MANAVGAT

YENİKÖY

109

36

YOL

212,99

2026/144

OSMAN AKA VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

YENİKÖY

109

38

YOL

39,34

2026/145

ABDULKADİR KÖK, AHMET KÖK

MANAVGAT

ŞİŞELER

138

82

YOL

3696,91

2026/146

ŞEHRİNAZ ÇETİN

MANAVGAT

ŞİŞELER

138

47

YOL

3.511,22

2026/147

GÜLABİ AKTUR

MANAVGAT

ŞİŞELER

135

43

45

YOL

2293,68

225,24

2026/148

ÇAĞDAŞ SAĞ. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

MANAVGAT

ŞİŞELER

135

40-41

YOL

1205,43

2779,86

2026/149

ADNAN ÇİFTÇİ

MANAVGAT

ŞİŞELER

135

135

47

48

YOL

54,44

535,78

2026/150

EMİNE KUŞÇU MİRASÇILARI

MANAVGAT

EVRENLERYAVŞİ

136

12

YOL

617,99

2026/151

FATMA DELİKKULAK

MANAVGAT

KALEMLER

122

2

YOL

958,40

2026/152

ALİ ŞALGAM VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

SEKİ

821

8-12

YOL

1080,81

571,63

2026/153

DAVİD EDWARS - FATMA TOY VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

DİKMEN

120

16

YOL

217,35

2026/154

AHMET ÇETİN

MANAVGAT

ŞİŞELER

138

85

YOL

910,38

2026/155

SÜHEYLA ARSLAN

MANAVGAT

ŞİŞELER

138

91

YOL

4897,77

2026/156

HATİCE ARIKAN VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

ŞİŞELER

122

122

83

86

YOL

96,08

2.309,81

2026/ 157

ALEYNA İŞBİLİR VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

DİKMEN

121

84

YOL

7092,05

2026/158

ALİ NUR VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

DİKMEN

121

93

YOL

907,17

2026/159

AHMET ÇATAL

MANAVGAT

KALEMLER

122

6

YOL

1.272,92

2026/160

İBRAHİM ÖZBAY

MANAVGAT

KALEMLER

175

49

YOL

84,26

2026/161

AYNUR GÜNERİ

MANAVGAT

KALEMLER

174

9

YOL

282,32

2026/162

ALİ METİN MİRASÇILARI

MANAVGAT

KALEMLER

175

115

91-48-

16

YOL

68,25

107,87

12584,12

2026/163

BAFRA OTOMOTİV AKARYAKIT VE iNŞ. MALZEMELERİ İMALAT TİC. LTD. ŞTİ

MANAVGAT

KALEMLER

136

16

YOL

6.919,91

2026/164

MUSA ÖZDEN

MANAVGAT

KALEMLER

160

1

YOL

6161,83

2026/165

ÜMMÜHANİ OKUDAN

MANAVGAT

KALEMLER

115

5-6

YOL

4585,25

8298,31

2026/166

CEMALETTİN TANIR

MANAVGAT

KALEMLER

171

1

YOL

770,29

2026/167

HARUN FRİESE

MANAVGAT

KALEMLER

166

4

YOL

7246,06

2026/168

DURDU BOZKURT VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

KALEMLER

122

69

YOL

502,78

2026/169

MÜSLÜM BAŞBOĞA -İRFAN KÖK MİRASÇILARI

MANAVGAT

KALEMLER

122

71

YOL

16,53

2026/170

ERCAN OKUDAN VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

KALEMLER

122

21

YOL

155,69

2026/171

MANAVGAT

YOL

2026/172

ABDİL AKTAŞ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

KALEMLER

126

259-260

YOL

960,57

2665,20

2026/173

ABDİL AKTAŞ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

KALEMLER

126

43

YOL

5.031,96

2026/174

KIYASETTİN KARATAŞLI

MANAVGAT

SEKİ

824

3

YOL

1266,46

2026/175

İSMAİL DEMİRKAZIK

MANAVGAT

SEKİ

221

220

3

5

YOL

950,11

312,47

2026/176

ALİ YENER VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

SEKİ

812

1

YOL

290,86

2026/177

SELAHATTİN GÖK VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

SEKİ

812

32

YOL

2410,63

2026/178

ŞENER ERÇİN

MANAVGAT

SEKİ

822

1

YOL

2060,74

2026/179

ESAS DANIŞMANLIK Ltd. Şti

MANAVGAT

SEKİ

812

34

YOL

739,99

2026/99

ADNAN TUNÇ VE DİĞERLERİ

MANAVGAT

ULUKAPI

149

8

YOL

896,18

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