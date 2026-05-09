İLAN

GAZİANTEP 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/191 Esas

KARAR NO : 2026/264

DAVALI : AHMET MIDIK - 497*****940 T.C. Kimlik Numaralı

Açılan DAVANIN KABULÜ ile;

1- Kahramanmaraş ili Pazarcık İlçesi, Bölükçam Mah./Köy. Cilt no:14, hane no:56'da nüfusa kayıtlı Hasan ve Sultan'dan olma 10/10/1977 Pazarcık doğumlu 49735504940 T.C. kimlik numaralı, davacı Ahmet MIDIK ile aynı yer ve haneye kayıtlı Hüseyin ve Güllü kızı 20/03/1984 Pazarcık doğumlu, 21941431364 T.C. Kimlik numaralı davalı Güzel MIDIK'ın boşanmalarına ilişkin Almanya Federal Cumhuriyeti Devleti'nin WİPPERFÜRTH Asliye Hukuk- (Aile Mahkemesi'nin) 10 F 46/15 dosya numaralı 19/12/2016 tarih ve 07/02/2017 kesinleşme tarihli boşanma kararlarının aynen TANINMASINA ve TENFİZİNE,

2-732,00 TL harç alınması gerekli olup peşin alınan 615,40 TL harcın mahsubu ile eksik 116,60 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDININ YAPILMASINA,

3-Davacı tarafça yatırılan 1.230,80 TL harç ve 21.183,00 TL yargılama gideri olmak üzere 22.413,80 TL masrafın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte olan AAÜT uyarınca 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Karar kesinleştiğinde karardan iki suretin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Kararın kesinleşmesi sonrası davacı tarafça yatırılan gider avansından kalan kısmın davacı tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer mahkemesine verilecek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne hitaben yazılmış dilekçe ile istinaf edilebileceğine ilişkin karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 07/04/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02466018