T.C.

ADANA

16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/150 Esas 16.12.2025

İ L A N

Davacı, ALİ TOPÇU ile Davalılar, ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu; Adana ili, Seyhan ilçesi, Mıdık mahallesi mevcut doğusu nehir, batısı 856 ada, 73 parsel ve kuzeyi 856 ada 85 parsel olan tescil harici yerin davacı Ali TOPÇU'nun yaklaşık 40 yıldır nizasız ve fasılasız olarak üzerinde malik sıfatı ile zilyet olunup, tarım faaliyetleri yapıldığı iddiası ile taşınmazın davacı Ali TOPÇU adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/4. Maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

