T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İli , Seyhan İlçesi , Döşeme Mahallesi , 2026 Ada No , 7 Parsel No , 12600/1012132 Arsa Payı , 5.060,66 Yüz Ölçümü , C Blok 9.kat 17 Nolu bağımsız bölümdeki mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu bina; 4/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde, ayrık nizamda, A,B ve C blok olmak üzere 3 adet bina inşa edilmiştir. Taşınmazın içerisinde yer aldığı C blok vaziyet planında ve mahallinde parselin kuzeydoğu hattında konumludur. Bodrum +zemin kat + 13 normal kat olmak üzere 15 katlı olarak inşa edilmiştir. Mimari projesine göre, bodrum katında; ortak alanlar, zemin katında; kapıcı dairesi, enerji odası, bina girişi, 1 - 13 normal katın her birisinde 2 şer adet mesken olmak üzere toplam 26 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir.Site, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı üzerinde, Mavi Bulvarın 740 m. güneyinde, Mücahitler Caddesinin 840 m. batısında, Kıyıboyu Caddesinin 1.30 km. kuzeyinde yer almaktadır. Site girişinde kontrollü giriş bulunmaktadır. Binaya kuzey cepheden zemin kattan giriş sağlanmaktadır. Binaya ait asansör bulunmaktadır. Bina dış cephesi akrilik dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina giriş kapısı profil doğrama camlı kapı, giriş holü, merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplı olup korkuluğu profil imalat, duvar ve tavanları plastik boyalıdır. Bina bakımlı olup onarım ihtiyacı bulunmamaktadır. Değerlemesi yapılan mesken binanın 9.katında, bina girişine göre sol tarafta yer almakta olup güney, kuzey ve doğu cephelidir. Mesken net 136,00 m2, brüt 160,00 m2 olup giriş, antre, salon, mutfak, 3 oda, banyo, wc, duş ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Dava konusu taşınmaz iç mekân özellikleri olarak; kuru hacimlerin tamamında zeminler laminat parke kaplama, duvarlar saten boyalı tavanlar kartonpiyer süslemedir. Daire giriş kapısı çelik kapı üzeri, iç kapılar pres panel doğramadır. Dairede pencereler PVC mamul olup, mutfak tezgâhı mermer, mutfak dolapları MDF lam dır. Taşınmazda ısınma doğalgaz yakıtlı kombi tesisatı ile sağlanmaktadır. Taşınmaz bakımlı durumda olup tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır.Değerleme konusu taşınmazın 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde olan depremler nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından taşınmazın hasar tespitinin `HASARSIZ olduğu, E-Devlet uygulaması üzerinden kontrol edilmiştir.

Adresi : Pınar Mahallesi 74075 Sokak No:6,Hilmi Karaörs Sitesi, C Blok, Kat:9 Daire:17 Seyhan / Adana Seyhan / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Seyhan Belediyesinde yapılan incelemede, taşınmazın konumlu olduğu parselin 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan revizyonunun devam ettiği 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ayrık nizam konut alanında kaldığı TAKS:0.30-KAKS:2.40 yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 6.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.