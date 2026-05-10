T.C.

DENİZLİ

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2020/131

İLAN

Davacı Behiye Adak ile davalılar Gülfidan Öztürk, v.d. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle 15/04/2026 tarihli duruşma zaptının 2 numaralı ara karar gereği davalı Gülfidan Öztürk'e bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verildiğinden, 25/11/2025 havale tarihli bilirkişi Ahmet Duran Karaca'nın ibraz ettiği bilirkişi ek raporunun sonuç bölümünün "Davaya konu Haytabey Mahallesi 140 ada 4 ( Eski 554 ) ile 143 ada 1 ( Eski 530 ) nolu parsellerin 1986 yılında Tapulamı İşlemi Komisyon kararı ile Süleyman oğlu Mehemt ÖZTÜRK adına tescillendiği anlaşılmaktadır. Devamında mirasçıları tarafından 2017 yılında intikal işlemi yapılmışdır. Yukarıda görüleceği üzere güncel tapu malikleride intikal sonrası miraşçılarıdır. Davaya konu Haytabey Mahallesi 140 ada 4 ( Eski 554 ) ile 143 ada 1 ( Eski 530 ) nolu parseller arası mesafe 201 metredir. Dava dosyası ve tapu bilgileri incelendiğinde Tapulama öncesi bilgiler bulunmamaktadır." şeklinde olduğu hususu 7201 sayılı kanunun 28., 29. ve 31. maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı Gülfidan Öztürk (T.C.:264*****266)'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

