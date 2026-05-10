Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, AKKÖY Mahalle/Köy, - Ada, 153 Parsel, tarla özellikli taşınmaz Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi Akköy Mahallesi Yüzölçümü : 58.750 m2 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı dışında kaldığından imar durumu belgesinin düzenlenemediği bildirilmiştir. Kıymeti : 8.813.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce konulan 3083 sayılı yasanın 13.maddesi gereğince kısıtlıdır şerhi vardır. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:24

08/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

