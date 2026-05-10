Giriş Tarihi: 11.05.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ISPARTA
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/50 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yayla Mah. 2136 Ada, 484 Parsel, bahçeli üç katlı kargir apartman nitelikli
Adresi : Bağlar Mahallesi, 2779 Sokak, No:6 Isparta Merkez
Yüzölçümü : 222,45 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli 2. Etap Revizyon uygulama imar planı içerisinde iskan sahasında kalmakta olup K.A.K.S.(Emsal): 0.80, Yençok:7.00m yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 5.838.152,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:01
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:01
07/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
