T.C.

KİLİS

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.83320691-2025/96-Ceza Dava Dosyası 08.05.2026

Konu : İlan

İ L A N

Kilis 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 08/04/2026 Tarih ve 2025/96 Esas, 2026/129 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-SANIK : MOHAMMAD ALMOHAMMAD ALSALEH, Abdullah ve Berjıeh oğlu, 01/02/1987 DEER AZZOR doğumlu;" Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" Suçundan sonuç olarak 4 YIL 2 AY HAPİS VE 833 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI karşılığı olan 83.300‬,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, Gerekçeli Karar ve Cumhuriyet Savcısı İstinaf Talebinin yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.

