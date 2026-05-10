Giriş Tarihi: 11.05.2026 00:00
T.C.
KİLİS
5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.83320691-2025/96-Ceza Dava Dosyası 08.05.2026
Konu : İlan
İ L A N
Kilis 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 08/04/2026 Tarih ve 2025/96 Esas, 2026/129 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;
1-SANIK : MOHAMMAD ALMOHAMMAD ALSALEH, Abdullah ve Berjıeh oğlu, 01/02/1987 DEER AZZOR doğumlu;" Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" Suçundan sonuç olarak 4 YIL 2 AY HAPİS VE 833 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI karşılığı olan 83.300,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, Gerekçeli Karar ve Cumhuriyet Savcısı İstinaf Talebinin yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02466362