T.C.

PASİNLER

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/226 Esas 22/04/2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Dava konusu Erzurum ili Pasinler ilçesi Taşkaynak Mah. 384 (yeni ada 147) parselde, malik gözüken Osman oğlu Kadir Öztepe'nin mirasçılarının, TMK m.594 gereğince son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde miras sebebi ile istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere TMK .m501 gereğince mirasın develete geçeceği hususu ilan olunur.

