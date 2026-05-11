İ L A N

T.C. AKSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2026/80 Esas 05.05.2026

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği yazılı Antalya İli, İbradı İlçesi, Ürünlü Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet ve Münire oğlu, 05/08/1938 Ürünlü doğumlu, Sabri İZGÜT'ün (T.C:16129481170) 15/06/1983 tarihinden buyana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığı, sağ olduğu taktirde Sabri İZGÜT'ün (T.C:16129481170) veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05.05.2026

