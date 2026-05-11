İ L A N

T.C. BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/850 Esas

Davacı NEJDET YAKAN ile Davalı ABDULKADİR AYDIN ABDULLAH COŞ ADEM COŞ ADEM ÇOLAK AHMET COŞ TUNA ALTAN TÜRKAY TİRYAKİ YETER TİRYAKİ ZERRİN KURDOĞLU ZERRİN KURDOĞLU ZEYNEP ÇERÇİL ZEYNEP YAMAK aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalı BÜLENT TİRYAKİ hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup, çıkartılan tüm tebligatlara rağmen davalı adına tebligatın yapılamadığı, adresinin de tespit edilemediği, ilanen tebliğine karar verildiği, mahkememizin 2021/850 esas 2025/1456 karar sayılı dosyasında 06/11/2025 tarihinde karar verildiği ve hüküm kısmında;

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Giresun ili Bulancak ilçesi Güzelyalı mahallesi 1057 ada 2 parsel sayılı parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın bilirkişi raporları doğrultusunda üzerinde bulunan tüm şerh, yükümlülük ve muhtesatları ile birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

4-Satışın İİK hükümlerine göre genel açık arttırma suretiyle yapılmasına,

5-Elde edilecek satış bedelinden masrafların mahsubi ile bakiye kısmın dosya içerisinde mevcut mirasçılık belgelerindeki ve tapu kaydındaki payları oranında davacı ve davalılara paylaştırılmasına,

6-Satış memuru olarak Bulancak Satış Memurluğunun görevlendirilmesine,

7-Peşin harcın mahsubu ile satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında harcın taraflardan payları oranında tahsili ile hazine adına gelir kaydına,

8-Davacı tarafça yapılan başvurma harcı, vekalet harcı, peşin harç 95.00 TL, keşif harcı 4.361,50 TL, bilirkişi giderleri 7000,00 TL, şoför ücreti 880,00 TL, 772 adet tebligat, 25 adet e-tebligat gideri olmak üzere toplam 76.145,20 TL olan yargılama giderinin taraflardan payları oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının payına düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

9-Davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, vekilin emek ve mesaisine karşılık yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir olunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan payları oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının payına düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

10-Davalı İsmail Zere kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, vekilin emek ve mesaisine karşılık yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir olunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin,taraflardan payları oranında alınarak davalıya verilmesine, davalının payına düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

11-Davalı Nurşen UzunÖmeroğlu kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, vekilin emek ve mesaisine karşılık yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir olunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davalıya verilmesine, davalının payına düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

12-Davalılar Berker Yılmaz, Nurbek Yılmaz kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, vekilin emek ve mesaisine karşılık yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir olunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davalılara verilmesine, davalıların payına düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

13-Davalı Ahmet Dursun Yılmaz kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, vekilin emek ve mesaisine karşılık yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir olunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davalıya verilmesine, davalının payına düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

14-Kayyım Cengiz Varol kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, vekilin emek ve mesaisine karşılık yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir olunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davalıya verilmesine, davalının payına düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

15-Davalı Soner Erkoç, Taner Dursun Erkoç kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, vekilin emek ve mesaisine karşılık yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir olunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davalılara verilmesine, davalıların payına düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

16-Davalılar Hatice Çolak, Kadir Çolak, Belgin Çolak , Nilgün Çolak kendilerini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, vekilin emek ve mesaisine karşılık yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir olunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davalılara verilmesine, davalıların payına düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

17-Davalı Meral Gökdemir kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, vekilin emek ve mesaisine karşılık yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir olunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davalıya verilmesine, davalının payına düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,

18-Davalı Bilal Sedaattin Karaibrahim kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden, vekilin emek ve mesaisine karşılık yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir olunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davalıya verilmesine, davalının payına düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına,,

19-Avukat Meral Yılmaz tarafından davalı Hasan Gökdemir vekili olduğuna dair dosyaya sunulan belge dava vekaletnamesi mahiyetinde olmadığından lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

20-Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair Davacı Vekili Av. YEŞİM ÖZKAN BEŞİKCİ , Dahili Davalı Vekili Av. ÖZLEM KELEŞ ÜNAL , Davalı Vekili Av. HALİL GENÇ, davalı vekili AV BURCU OCAK ÖĞÜTCÜ nün yüzüne karşı , karşı diğer tarafların yokluğunda verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 345. maddesi uyarınca iki haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 06/11/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/04/2026

