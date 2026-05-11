Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 12.05.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 00:02

T.C. TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

DOSYA N0: 2026/13 TEREKE

31496108406 TC.Kimlik Nolu GENCER TACALİ'in tasfiyeye esas malı bulunamadığından İİK.nun 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02465171

