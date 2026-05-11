T.C. VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Trabzon ili Beşikdüzü ilçesi Akkese Mahallesi Güney-Hanecıvarı mevkiinde bulunan, tapunun 131 ada 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz 3.922,73 m² yüzölçümlü olup "üzerinde bir katlı kâgir ev bulunan tarla ve fındık bahçesi" niteliğindedir. Taşınmaz plansız alanda kalmakta olup imar planı dışında yer almakta ve yapılarına ilişkin belediye kaydı bulunmamaktadır. Taşınmaz fiilen fındık bahçesi ve mesken olarak kullanılmakta olup bakımlı ve verim çağında fındık ocaklarına sahiptir. Kadastral yola cepheli olup ulaşım imkânı mevcut, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde bodrum ve zemin kattan oluşan yaklaşık 182,20 m² mesken ile yaklaşık 16 m² depo bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 43,75 m² enerji nakil hattına ilişkin daimî ve havaî irtifak hakkı vardır. İşbu irtifak şerhi korunarak tescil işlemi yapılacaktır. Bilirkişi raporuna göre taşınmazın toplam değeri 7.210.093,02 TL olup tamamı 1/1 hisse ile tek malik adına kayıtlıdır Adresi : Akkese Mah. Akkese Dere Küme Evleri No: 26 Beşikdüzü / TRABZON Yüzölçümü : 3.922,73 m2 Arsa Payı : - İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı sınırları dışında plansız alanda kalmaktadır. Kıymeti : 7.210.093,02 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Dava konusu taşınmazın beyanlar hanesinde 3.922,73-m² lik kısmında TEİAŞ Genel Müdürlüğü (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) lehine 43,75 m² daimi ve havaı irtifak hakkı tesis edildiği belirtilmektedir ve tapu kaydındaki gibidir.