ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas no : 2020/982

Karar No : 2023/150

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

15934349828 TC kimlik numaralı Tayyar ve Münevver'den olma Çatallı 05/12/1959 d.lu Mevlüt ÇALIŞKAN, 12649441922 TC kimlik numaralı Tayyar ve Münevver'den olma, Bolvadin 15/09/1968 d.lu Hatice YAMAÇ ve 15916350460 TC kimlik numaralı Mevlüt ve Satı'dan olma Bolvadin 01/06/1961 d.lu Fatma İMRE tüm aramalara rağmen adresleri belirlenemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce 18/01/2023 tarihli karar ile Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Aşağısöğütönü Mah 10089 ada, 1 nolu parsel sayılı taşınmazdaki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere, ilan metninin gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ etmiş sayılacağı hususu Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince teblig yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 05/03/2026

