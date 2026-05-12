İLAN

İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/419 Esas

KARAR NO : 2025/851

DAVACI : KIBRIS İKTİSAT BANKASI LİMİTED - 151, BEDRETTİN DEMİREL CAD. LEFKOŞA / KIBRIS

VEKİLİ : Av. SEZEN GÖKÇE - [16984-89385-37717] UETS

DAVALI : FAİK GÜNEŞ - 25370482584 Çağlayan Mah. 7505 Sk. No: 5 İç Kapı No: 1 Manavgat/ ANTALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılama sonucunda Mahkememizin 04/12/2025 tarihli 2025/419 Esas ve 2025/851 Karar sayılı kararında; "Davanın kabulü ile; Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin 3208/23 Dava No'lu ve 14/03/2024 tarihli, 1104/24 Dava No'lu ve 11/11/2024 tarihli, 265/24 Dava No'lu ve 11/11/2024 tarihli, 1879/24 Dava No'lu ve 23/12/2024 tarihli kararlarının tenfizine," karar verilmiştir.

İş bu gerekçeli karar tebligat yapılamayan davalı FAİK GÜNEŞ'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/05/2026

