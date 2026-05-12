T.C.

ANKARA

85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/91

KARAR NO : 2025/858

İ L A N

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/11/2025 tarihli ilamı ile belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak suretiyle Vergi Usul Kanun'una Muhalefet suçundan 213 sayılı Yasa'nın 359/b maddesi gereğince neticeten 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Durdu ve Saniye oğlu, 02/02/1996 Mersin doğumlu AYHAN MARTKAN, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vekili Av. Tuğba Çiçek'in istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 07.05.2026

