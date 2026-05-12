T.C. BAYBURT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle;

a)Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;

b)Dava konusu Bayburt ili sınırları ile ilgili olarak, ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirilmelerinin gerektiği;

c)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı, idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği;

d)Süresi içinde İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği;

e)Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası A.A.O. Bayburt Şubesine yatırılacağı;

f)Mahkememize ait aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşmasının 14/10/2026 günü saat 09:30'a bırakıldığı hususu ilan olunur.

g)Mahkeme esas numarası, Kamulaştıracak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevki pafta, ada parsel numarası vasfi, yüz ölümü;

Esas No: 2026/34

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Üzengili Köyü kain 116 ada 138 parsel sayılı taşınmazın tamamı b:1479,26 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2026/35

Tapu Bilgileri: Bayburt ili Merkez ilçesi Üzengili köyü kain 113 ada 1 parselin ifraz sonucunda; 113 ada 5 parsel numaralı taşınmazın tamamı b:2102,50 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2026/36

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Üzengili Köyü kain 116 ada 111 parsel sayılı taşınmazın tamamı b:1791,49 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No:2026/37

Tapu Bilgileri: Bayburt ili Merkez ilçesi Üzengili köyü kain 125 ada 77 parsel numaralı taşınmazın tamamı b:900,15 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2026/38

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Üzengili köyü kain 116 ada 108 parsel sayılı taşınmazın tamamı b:815,42 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2026/39

Tapu Bilgileri: Bayburt ili Merkez ilçesi Üzengili Köyü kain 116 ada 143 parselde kayıtlı taşınmazın tamamı b:2719,13 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2026/40

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Üzengili Köyü kain 112 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamı b: 20017,12 m2'lik kısım üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2026/41

Tapu Bilgileri: Bayburt ili Demirözü ilçesi Petekli Köyü kain 115 ada 138 parselde kayıtlı taşınmazın b:7621,68 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı,

Esas No: 2026/42

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Demirözü İlçesi Petekli Köyü kain 115 ada 156 parsel sayılı taşınmazın b:465,60 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02467123