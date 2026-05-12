İ L A N

T.C. ESKİŞEHİR KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/4 Esas

ESAS NO : 2024/4 Esas

Sayın; Ceyda METİN ve Kaan METİN

Mahkememizce MERNİS'te belirtilen adresinize tensip zaptı ve karar ilamı ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

23.07.2026 tarihinde saat 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02466995