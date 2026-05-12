İ L A N

T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1992 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında davalı 10238305518 T.C kimlik numaralı Dilara Kaya'nın bilinen adreslerinden bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile dava dilekçesi ve tensip zabtının duruşma günü ile birlikte ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; Davacı Abdulkadir Alptekin tarafından Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi 29 Ekim Mah. 8991 ada 5 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesi amacıyla Ortaklığın Giderilmesi davası açıldığı, duruşmasının 03/11/2026 günü saat 09.00'a bırakıldığı, belirli gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip zaptı ve duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere Dilara Kaya'ya ilanen tebliğ olunur.

