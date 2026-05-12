T.C.

GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Mahkememizin 2019/230 esas ve 2022/225 karar sayılı dosyasında dahili davalı 10268571112 TC kimlik numaralı Sezgin Taşlıçukur'a gerekçeli karar ve davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Mahkememizin 29/03/2022 tarih, 2019/230 esas ve 2022/225 karar sayılı ilamı ile;

"1-Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın, mahkememizin yetkili bulunmaması nedeniyle USULDEN REDDİNE,

2-Davaya bakmaya Mesudiye Asliye Hukuk Mahkemesi'nin YETKİLİ OLDUĞUNA," şeklinde karar verildiği, tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği anlaşılmıştır.

Davacı Gölköy Belediye Başkanlığı vekili Av. Muhammed Fatih Günay'ın 01/09/2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile " İstinaf yasa yoluna yaptığımız başvurunun KABULÜNE, usul ve yasaya aykırı olarak verilen Gölköy Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/03/2022 tarih ve 2019/230 esas, 2022/225 karar sayılı, yetkisizlik kararının KALDIRILMASINA, yargılamanın sürdürülmesi için dosyanın Gölköy Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, dava giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalılara ve asli müdahile yükletilmesine karar verilmesini " talep ettiği anlaşılmıştır.

Tebliğ yerine geçmek suretiyle ilanen tebliğ olunur. 15/04/2026

