MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari Hizmetler Binası projesinin elde edilmesi amacıyla mimari proje yarışması yapılacaktır.

• YARIŞMANIN AMACI

"Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari Hizmetler Binası Mimari Proje Yarışması" adıyla düzenlenen yarışma, tarihi kent dokusu içerisinde farklı dönem mimari yapıları arasında geçişi sağlayabilen, özellikle farklı kullanıcı profilleri için günün farklı saatlerinde dönüşebilir, alternatif etkileşim alanları tanımlayabilen, inovatif, nefes alan, hemen hemen günün her saatinde yaşayan, kentliyi bünyesine dâhil eden, sağlıklı, güvenli, kontrollü ve davetkâr bir sosyal çekim merkezi yaratabilmektir.

• YARIŞMANIN ŞEKLİ VE TÜRÜ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53. maddelerine dayanarak hazırlanan "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ile Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları" yönetmeliği kapsamında serbest, tek aşamalı, ulusal mimari proje yarışmasıdır.

• YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir mimarı ekip temsilcisi olarak belirlemesi gerekmektedir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

• Yarışmacılar TMMOB ilgili meslek odalarına üye olmak zorundadır. Ekip olarak katılınması durumunda içlerinden bir kişi ekip başı olarak belirtilecektir. Yarışma ekibinde yer alan kişilerin meslekten men cezası bulunmamalıdır.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alarak isim ve iletişim bilgileri ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi gerekmektedir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 750,00 TL (YediyüzelliTürkLirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma kayıt bedeli "Sosyal, Kültürel ve İdari Hizmetler Binası Mimari Proje Yarışması Teknik Şartname Bedeli, TCXXXXXXXXXXX" açıklaması ile idareye ait banka hesabına (Alıcı: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ) ekip temsilcisinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, ekip temsilcisinin ismi ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta adresi, açık adres) ile beraber raportörlük e-posta adresine (etutyarisma@kurumsal.mugla.bel.tr) gönderilecektir.

Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gün ve saattir.

• YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışma İlanı : 08.05.2026

• Soru Sormak İçin Son Tarih : 01.06.2026

• Cevapların İlanı : 15.06.2026

• Projelerin Son Teslim Tarihi : 10.08.2026 (17:00 GMT +3)

• Kargo ile Teslim Alım için Son Gün : 12.08.2026 (17:00 GMT +3)

• Jüri Çalışması Başlangıç Tarihi: 24.08.2026

• Kolokyum ve Ödül Töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

• SERGİ YERİ VE ZAMANI

Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır. Yarışma sonuçları web adresinde yayınlanacaktır. Kolokyumun yapılacağı yer, yarışma sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

• ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisine yapılacaktır. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.

1. Ödül: 1.300.000,00 TL (BirmilyonüçyüzbinTürkLirası)

2. Ödül: 1.000.000,00 TL (BirmilyonTürkLirası)

3. Ödül: 800.000,00 TL (SekizyüzbinTürkLirası)

Eşdeğer Mansiyon (5 adet): 5 x 600.000,00 TL (ÜçmilyonTürkLirası)

Ayrıca satın almalar için jüri emrine toplam 800.000TL (SekizyüzbinTürkLirası) ayrılmıştır. Jüri satın almaları eşit olarak, dilediği sayıda projeye dağıtmakta veya satın alma bedelini kullanmamakta serbesttir.

• İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Adres: Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No'lu Hizmet Binası

Emirbeyazıt Mahallesi, Bayram Çetinkaya Caddesi, No: 14D, Kat: 3 Menteşe/MUĞLA

E-posta: etutyarisma@kurumsal.mugla.bel.tr

Web: mugla.bel.tr/yarisma

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02465655