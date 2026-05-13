Giriş Tarihi: 14.05.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2023/925 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/925 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 18612 Ada, 15 Parsel, Ana Taşınmaz Güzelkent Mahallesinde 728. sokak ile 730. sokağın kesiştiği bölgede yer alan tapu kaydına göre 3 katlı betonarme işyeri ve arsası nitelikli olup fiilen işyeri / kurs merkezi olarak kullanılmaktadır. Borçlunun 1/2 hissesi satılacaktır.
Adresi : Güzelkent Mah. 730. Sok. No:12 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 216,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi Planlama şubesinden ve E-İmar sisteminden edinilen bilgiye göre değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel "Yerleşik Konut Alanı" olarak ayrılan bölgede kalmakta olup, Taks:0,44, Kaks:0,88 olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 7.125.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Ankara 3. Aile Mahkemesinin 2020/557 E. Sayılı 12/11/2020 tarih ve 57887 yevmiye nolu İhtiyati tedbir şerhi mevcut olup, Şatışa engel olmadığına dair cevabı yazısı mevcuttur. Diğer şerhler Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, AŞAĞIYURTÇU Mahalle/Köy, 62426 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" nitelikli olup fiilen Taşınmaz üzerinde; 1 adet ahır olarak kullanılan yapı, 1 adet çoban evi amaçlı kullanılan yapı ve 1 adet yarı açık besi alanı yer almaktadır. Borçlunun tam hissesi satılacaktır.
Adresi : Aşağıyurtçu Mah. 62426 Ada, 1 Parsel Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 13.938,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü 1/1000 UİP na göre Gelişme Konut Alanı E:1, Yençok 16 kat şartlarına haiz iken plan iptali olduğu , Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Birimi yetkilisi ile yapılan görüşmede; 13.08.2010 tarih 2504 sayı ile onaylanan imar planının ve 1/5000 ve 1/25000 ölçekli imar planlarının 01.09.2024 tarihli Danıştay kararı ile iptal edildiği, konu taşınmazın bulunduğu TEMA Kent Kentsel Dönüşüm Plan çalışmalarının tekrar yapılmak üzere çalışmaların devam ettiği şeklinde olduğu bilgisi alınmıştır. Parsel üzerinde konumlu yapılara ait herhangi bir yasal belgeye rastlanılmamıştır.
Kıymeti : 48.826.200,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Ankara 3. Aile Mahkemesinin 2020/557 E. Sayılı 12/11/2020 tarih ve 57887 yevmiye nolu İhtiyati tedbir şerhi mevcut olup, Şatışa engel olmadığına dair cevabı yazısı mevcuttur. Diğer şerhler Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:54
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:54
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:54
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:54
08/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
