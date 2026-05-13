T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, AŞAĞIYURTÇU Mahalle/Köy, 62426 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" nitelikli olup fiilen Taşınmaz üzerinde; 1 adet ahır olarak kullanılan yapı, 1 adet çoban evi amaçlı kullanılan yapı ve 1 adet yarı açık besi alanı yer almaktadır. Borçlunun tam hissesi satılacaktır.

Adresi : Aşağıyurtçu Mah. 62426 Ada, 1 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 13.938,00 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü 1/1000 UİP na göre Gelişme Konut Alanı E:1, Yençok 16 kat şartlarına haiz iken plan iptali olduğu , Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Birimi yetkilisi ile yapılan görüşmede; 13.08.2010 tarih 2504 sayı ile onaylanan imar planının ve 1/5000 ve 1/25000 ölçekli imar planlarının 01.09.2024 tarihli Danıştay kararı ile iptal edildiği, konu taşınmazın bulunduğu TEMA Kent Kentsel Dönüşüm Plan çalışmalarının tekrar yapılmak üzere çalışmaların devam ettiği şeklinde olduğu bilgisi alınmıştır. Parsel üzerinde konumlu yapılara ait herhangi bir yasal belgeye rastlanılmamıştır.

Kıymeti : 48.826.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Ankara 3. Aile Mahkemesinin 2020/557 E. Sayılı 12/11/2020 tarih ve 57887 yevmiye nolu İhtiyati tedbir şerhi mevcut olup, Şatışa engel olmadığına dair cevabı yazısı mevcuttur. Diğer şerhler Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.