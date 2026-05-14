T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, LODUMU (ME) Mahalle/Köy, 436 Ada, 1 Parsel, ARSA Nolu Bağımsız Bölüm Satılacaktır. Adresi : Beytepe Mahallesi (Tapuda Lodumu (Me) Mahallesi),1717 Cadde İle 1724 Sokak Kesişimi Çankaya / ANKARA Yüzölçümü : 540,00 m² İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Çankaya Belediyesi, Lodumu (Me) Mahallesi, 436 ada, 1 parsel, Lodumu köyü 543,554,555,558 ve 4762 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli mevzii imar planına istinaden hazırlanan Ankara İl İdare Kurulunun 18.08.1992 gün, 1423/81195 Esas, 4/K-109 sayılı kararı ile uygun görülen parselasyon planı kapsamında oluşturulduğu, onanlı imar planında parselin kullanımı Konut, yapılaşma şekli ise ayrık nizam, 2 Kat, Taks=0.20, Kaks:0.40 olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Kıymeti : 18.306.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.