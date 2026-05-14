T.C.
ANKARA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/1328 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1328 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, BALGAT Mahalle/Köy, 9896 Ada, 48 Parsel, 10. KAT 36 NOLU OFİS CİNSİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.
Adresi : Ehlibeyt Mahallesi (Tapuda Balgat Mahallesi), Ceyhun Atuf Kansu Cadde, Balgat Prestij Plaza, No:124/36 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 2.986,00 m2
Arsa Payı : 41/2986
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Çankaya Belediyesi, Balgat Mahallesi, 9896 ada, 48 parsel, 81144 nolu parselasyon planı kapsamında imar kullanımı "Kentsel Çalışma Alanı", yapılaşma koşulları E:1.60, Hmax: Serbest olarak belirlendiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 13.100.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:04
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:04
|
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, BALGAT Mahalle/Köy, 9896 Ada, 48 Parsel, 9. KAT 35 NOLU OFİS CİNSİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.
Adresi : Ehlibeyt Mahallesi (Tapuda Balgat Mahallesi), Ceyhun Atuf Kansu Cadde, Balgat Prestij Plaza, No:124/35 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 2.986,00 m2
Arsa Payı : 39/2986
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Çankaya Belediyesi, Balgat Mahallesi, 9896 ada, 48 parsel, 81144 nolu parselasyon planı kapsamında imar kullanımı "Kentsel Çalışma Alanı", yapılaşma koşulları E:1.60, Hmax: Serbest olarak belirlendiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 12.600.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:06
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 11:06
|
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, LODUMU (ME) Mahalle/Köy, 436 Ada, 1 Parsel, ARSA Nolu Bağımsız Bölüm Satılacaktır.
Adresi : Beytepe Mahallesi (Tapuda Lodumu (Me) Mahallesi),1717 Cadde İle 1724 Sokak Kesişimi Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 540,00 m²
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Çankaya Belediyesi, Lodumu (Me) Mahallesi, 436 ada, 1 parsel, Lodumu köyü 543,554,555,558
ve 4762 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli mevzii imar planına istinaden hazırlanan Ankara İl İdare Kurulunun 18.08.1992 gün, 1423/81195 Esas, 4/K-109 sayılı kararı ile uygun görülen parselasyon planı kapsamında oluşturulduğu, onanlı imar planında parselin kullanımı Konut, yapılaşma şekli ise ayrık nizam, 2 Kat, Taks=0.20, Kaks:0.40 olarak belirlendiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 18.306.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:06
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:06
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 12:06
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 12:06
|
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, BALGAT Mahalle/Köy, 9896 Ada, 48 Parsel, ZEMİN+ASMA KAT 1 NOLU OFİS CİNSİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.
Adresi : Ehlibeyt Mahallesi (Tapuda Balgat Mahallesi), Ceyhun Atuf Kansu Cadde, Balgat Prestij Plaza, No:124/1 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 2.986,00 m²
Arsa Payı : 21/2986
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Çankaya Belediyesi, Balgat Mahallesi, 9896 ada, 48 parsel, 81144 nolu parselasyon planı kapsamında imar kullanımı "Kentsel Çalışma Alanı", yapılaşma koşulları E:1.60, Hmax: Serbest olarak belirlendiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 4.360.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:24
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:24
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:24
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:24
11/05/2026
|
|
|
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02467466