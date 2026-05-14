İ L A N

T.C. GAZİANTEP 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/567 Esas

DAVALILAR : ZERRİN KURT (YÜCEDAĞ) -TCKN:32812548586

Mahkememizce Zerrin Kurt adına yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından TK28 MADDESİ uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu;Davaya konu Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Aktoprak mahallesi, 148 ada, 91 parselde kayıtlı taşınmazın davacı İdarece 2942 sayılı Kam. Yas.'nın 4650 say. Kanunla değ.10.Md. gereğince Kamulaştırma işlemi başlatıldığından ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği açılacak davada husumeti davacı İdareye yöneltileceği kamulaştırma işlemine dava açıldığı takdirde mahkememize bilgi verilmesi aksi takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği mahkemece tespit edilen bedelin adınıza Gaziantep Vakıflar Bankası Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağı davaya veya değerine ilişkin savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı bildirmeniz ayrıca 17/09/2026 günü saat: 09.00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gelmediğiniz takdirde diğer taraf yargılamaya devam etmek isterse yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

Dava dilekçesi, 11/12/2023 tarihli tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere TK28 MADDESİ uyarınca ilanen tebliğ olunur.