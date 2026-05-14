T.C. GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı : 2019/128 Esas 12/05/2026

Konu : ilan metni

İLAN METNİ

Gaziantep Kadastro Mahkemesinin 2019/128 Esas 2025/154 Karar sayılı dosyasında;

1-Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Kurudere Mahallesi 192 Parsel sayılı (Toplulaştırma neticesinde: 695 Ada 2 Parsel) taşınmaz yönünden davacı Maliye Hazinesi tarafından açılan Davanın Kabulü İle, Tesis Kadastrosu Tespit Tutanağının iptaline , Tesis Kadastrosu Tespit Tutanağındaki niteliklerle Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline, 2- Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Olucak Mahallesi 127 Ada 166 Parsel sayılı (Toplulaştırma neticesinde : 686 Ada 2 Parsel ve 681 Ada 8 Parsel) taşınmaz yönünden Asıl Dava ve Birleşen Davalarda Davacıların Davalarının Reddi ile Tesis Kadastrosu Tespit Tutanağının İptali İle tespit tutanağındaki niteliklerle Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline, 3-Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Olucak Mahallesi 125 Ada 167 Parsel sayılı (Toplulaştırma neticesinde : 2526 Parsel ve 2527 Parsel) taşınmaz yönünden Asıl Dava ve Birleşen Davalarda Davacıların Davalarının Reddi ile Tesis Kadastrosu Tespit Tutanağının İptali İle tespit tutanağındaki niteliklerle Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline karar verildiği ancak;

Ahmet ve Ayşe kızı, 1959 doğ. Şengül Can, Hasan ve Eyne oğlu 1964 doğ. Osman Altıntaş, Halil ve Ummuhanı kızı 1980 doğ. Songül Güngör, İbrahim ve Behiye oğlu 1977 doğ. Orhan Kemal Eroğlu, Yusuf ve Elif kızı 1948 doğ. Necla Eroğlu, Ali ve Ayşe oğlu 1968 doğ. Mustafa Ölçücü, Bektaş ve Leyla kızı 1978 doğ. Filiz Güneş, Ali ve Elif kızı 1964 doğ. Şerefnur Yıkınç, Ali ve Sultan oğlu 1948 doğ. Mehmet Ali Çetin, İsmail ve Meryem kızı 1937 doğ. Emine Alagöz, Mehmet ve Emine kızı, 1957 doğ. Afitap Bali, Mehmet ve Emine kızı 1959 doğ. Nesibe Bali, Mehmet ve Hatice kızı 1971 doğ. Cemile Akkuş, Süleyman ve İrep kızı 1988 doğ. Fatma Kutlar, Süleyman ve İrep kızı 1981 doğ. Ümmühan Yaşar, Halil ve Zeliha oğlu 1956 doğ. Ramazan Durmaz, Ali ve Fatma kızı 1954 doğ. Elife Çiçek, Mehmet ve Meryem kızı 1966 doğ. Sultan Durmaz, Ökkaş ve Huri oğlu 1969 doğ. Hüseyin Yılmaz, Ökkaş ve Huri oğlu 1966 doğ. Veli Yılmaz, Mustafa ve Meryem kızı 1971 doğ. Hatice Tufan, Halil ve Durdu kızı 1973 doğ. Sevgi Parlar, Ahmet ve Ayşe oğlu 1963 doğ. Ahmet Eroğlu, Hasan Hüseyin ve Fatma oğlu 1966 doğ. Metin Özdemir'in tüm aramalara rağmen adresi tespit edilememiştir. Karar ve temyiz tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

