T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/42 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, SİLLE Mahalle/Köy, 19763 Ada, 11 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır. Adresi : Erenköy Mahallesi Veli Paşa Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA Yüzölçümü : 830 m2 Arsa Payı : Tam İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında 2 kat ayrık mesken sahasına isabet etmektedir. Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

