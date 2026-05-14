Giriş Tarihi: 15.05.2026 00:00
T.C. PINARBAŞI (KAYSERİ) İCRA DAİRESİ
2018/178 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/178 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kayseri İl, Pınarbaşı İlçe, ALTIKESEK Mahalle/Köy, Borandere Mevkii, 116 Ada, 133 Parsel, sayılı borçlunun tam hisse ile malik olduğu "TARLA" nitelikli taşınmazın tamamı satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısına sahip olduğu, %2-4 eğimli, kısmen tarla olarak, kısmen ise arsa olarak kullanıldığı, sınırındaki parsellerde tarımsal faaliyetlerin bulunudğu, taşınmazın sulu tarım yapmaya müsait olduğu ve bulunduğu bölgede pancar ve patates ekiminin yapıldığı, kadastro yolu mevcut olduğu, yol sorunun olmadığı, , toprak tasnifine göre 2. sınıf tarım arazisi olduğu, toprak muhafaza tedbirleri alınması ve münavebe uygulaması koşulu ile iyi bir tarim arazisi olduğu anlaşılmıştır.
Taşınmazın güney sınırında yaklaşık 6 yaşında tek katlı yığma tescilsiz 2C yapı sınıflı, 110,81 m2 inşaat alanlı kargir yapının bulunudğu, yapının mesken olarak kullanıldığı, ahşap tavanlı, metal saç çatılı, demir kapı ve saç pencere kepenkli, sıvalı ancak boyasız olduğu, %40 yıpranma ve eksik imalatının bulunduğu, taşınmaz Altıkesek Mahallesi yerleşim yerine 1,50 km, Kayseri Pınarbaşı Merkezine kuş uçuşu 14 km uzaklıkta olduğu anlaşılmıştır.
Taşınmazın; büyüklüğü, yola cephesi, konumu köy ve ilçe merkezine olan uzaklığı, eğimi, köy yerleşim merkezinde olması, geometrik şekli, yüzölçümü, üzerinde yetiştirilebilecek ürün çeşitliliği, serbest alım satım rayiçleri gibi özellikleri göz önüne alındığında zemin ve muhtesatın toplam değerinin 2.150.710,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Altıkesek Ka Borandere Mevkii 116 Ada 133 Parsel Pınarbaşı/ KAYSERİ
Yüzölçümü : 22.214 m2 Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Pınarbaşı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde kalmakta olup, tarım alanı olarak planlıdır.
Kıymeti : 2.150.710,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:11
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:11
|
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kayseri İl, Pınarbaşı İlçe, ALTIKESEK Mahalle/Köy, Büyükçayır Mevkii, 118 Ada, 1 Parsel, sayılı borçlunun tam hisse ile malik olduğu "SULU TARLA" nitelikli taşınmazın tamamı satışa çıkartılmıştır. Dosya içerisinde yer alan bilirkişi raporuna göre; taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısına sahip olduğu, %0-2 eğimli, sulu tarla olarak kullanıldığı, kadastro yoluna sınırının olduğu, yol sorununun olmadığı, toprak muhafaza tedbirleri alınması ve münavebe uygulaması koşulu ile iyi bir arazi olduğu, toprak tasnifine göre 2. sınıf tarım arazisi olduğu, Altıkesek Mahallesi yerleşim yerine 300 m, Kayseri Pınarbaşı Merkezine kuş uçuşu 14 km uzaklıkta bulunduğu, parsel üzerinde maddi değeri olan herhangi bir ağaç veya yapının bulunmadığı anlaşılmıştır.
Taşınmazın; büyüklüğü, yola cephesi, konumu köy ve ilçe merkezine olan uzaklığı, eğimi, köy yerleşim merkezinde olması, geometrik şekli, yüzölçümü, üzerinde yetiştirilebilecek ürün çeşitliliği, serbest alım satım rayiçleri gibi özellikleri göz önüne alındığında 1.312.830,00 TL değerinde olduğu anlaşılmıştır.
Adresi : Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Altıkesek K Büyükçayır Mevkii 118 Ada 1 Parsel Pınarbaşı/ KAYSERİ
Yüzölçümü : 14.587 m2 Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Pınarbaşı Belediyesi 1/1000 ölçekil Uygulama İmar Planı dışında, 1/25000ölçekli nazım imar planı içinde kalmakta olup, tarım alanı olarak planlıdır.
Kıymeti : 1.312.830,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Olduğu Gibidir
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:12
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:12
|
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kayseri İl, Pınarbaşı İlçe, ALTIKESEK Mahalle/Köy, Çorak Mevkii, 101 Ada, 22 Parsel, sayılı borçlunun tam hisse ile malik olduğu "TARLA" nitelikli taşınmazın tamamı satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısına sahip olduğu, %2-4 eğimli, tarla olarak kullanıldığı, toprak tasnifine göre 2. sınıf tarım arazisi olduğu, sulu tarım yapmaya musait olduğu, bulunduğu bölgede pancar ve patates ekimi yapıldığı, kadastro yoluna sınırı olmadığı, bu nedenle yol sorunu olduğu, toprak muhafaza tedbirleri alınması ve münavebe uygulaması koşulu ile iyi bir arazi olduğu, Altıkesek Mahallesi yerleşim yerine 2 km, Kayseri Pınarbaşı Merkezine kuş uçuşu 16 km uzaklıkta bulunduğu anlaşılmıştır.
Taşınmazın; büyüklüğü, yola cephesi, konumu köy ve ilçe merkezine olan uzaklığı, eğimi, köy yerleşim merkezinde olması, geometrik şekli, yüzölçümü, üzerinde yetiştirilebilecek ürün çeşitliliği, serbest alım satım rayiçleri gibi özellikleri göz önüne alındığında 678.900,00 TL değerinde olduğu anlaşılmıştır.
Adresi : Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Altıkesek K Çorak Mevkii 101 Ada 22 Parsel Pınarbaşı/ KAYSERİ
Yüzölçümü : 11.315 m2 Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Pınarbaşı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/25000 ölçekli nazım imar planında kalmakta olup, tarım alanı olarak planlıdır.
Kıymeti : 678.900,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kira Şerhi : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü lehine 11/07/2016 tarih ve 3100 yevmiye numaralı kira şerhi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 12:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:13
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 12:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 12:13
|
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kayseri İl, Pınarbaşı İlçe, KÜÇÜKPOTUKLU Mahalle/Köy, Çörümşekyolu Mevkii, 113 Ada, 2 Parsel, sayılı borçlunun tam hisse ile malik olduğu "TARLA" nitelikli taşınmazın tamamı satışa çıkartılmıştır. Dosya içerisinde yer alan bilirkişi raporuna göre; taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısına sahip olduğu, %0-2 eğimli, tarla olarak kullanıldığı, kadastro yoluna sınırının olduğu, yol sorununun olmadığı, toprak muhafaza tedbirleri alınması ve münavebe uygulaması koşulu ile iyi bir arazi olduğu, toprak tasnifine göre 2. sınıf tarım arazisi olduğu, Altıkesek Mahallesi yerleşim yerine 1 km, Kayseri Pınarbaşı Merkezine kuş uçuşu 4 km uzaklıkta bulunduğu, parsel üzerinde maddi değeri olan herhangi bir ağaç veya yapının bulunmadığı anlaşılmıştır.
Taşınmazın; büyüklüğü, yola cephesi, konumu köy ve ilçe merkezine olan uzaklığı, eğimi, köy yerleşim merkezinde olması, geometrik şekli, yüzölçümü, üzerinde yetiştirilebilecek ürün çeşitliliği, serbest alım satım rayiçleri gibi özellikleri göz önüne alındığında 591.045,50 TL değerinde olduğu anlaşılmıştır.
Adresi : Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Küçükpotuklu K Çörümşekyolu Mevkii 113 Ada 2 Parsel Pınarbaşı/ KAYSERİ
Yüzölçümü : 11.820,91 m2 Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Pınarbaşı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde kalmakta olup, tarım alanı olarak planlıdır.
Kıymeti : 591.045,50 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Olduğu Gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:33
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 13:33
|
5 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kayseri İl, Pınarbaşı İlçe, ALTIKESEK Mahalle/Köy, Kırmızı Tepe Mevkii, 102 Ada, 3 Parsel, sayılı borçlunun tam hisse ile malik olduğu "TARLA" nitelikli taşınmazın tamamı satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısına sahip olduğu, %2-4 eğimli, tarla olarak kullanıldığı, toprak tasnifine göre 2. sınıf tarım arazisi olduğu, sulu tarım yapmaya musait olduğu, bulunduğu bölgede pancar ve patates ekimi yapıldığı, kadastro yoluna sınırı olduğu, yol sorunu olmadığı, toprak muhafaza tedbirleri alınması ve münavebe uygulaması koşulu ile iyi bir arazi olduğu, Altıkesek Mahallesi yerleşim yerine 3,20 km, Kayseri Pınarbaşı Merkezine kuş uçuşu 17 km uzaklıkta bulunduğu anlaşılmıştır.
Taşınmazın; büyüklüğü, yola cephesi, konumu köy ve ilçe merkezine olan uzaklığı, eğimi, köy yerleşim merkezinde olması, geometrik şekli, yüzölçümü, üzerinde yetiştirilebilecek ürün çeşitliliği, serbest alım satım rayiçleri gibi özellikleri göz önüne alındığında 553.140,00 TL değerinde olduğu anlaşılmıştır.
Adresi : Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Altıkesek K Kırmızı Tepe Mevkii 102 Ada 3 Parsel Pınarbaşı/ KAYSERİ
Yüzölçümü : 9.219 m2 Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Pınarbaşı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde kalmakta olup, tarım alanı olarak planlıdır.
Kıymeti : 553.140,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:34
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:34
|
6 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kayseri İl, Pınarbaşı İlçe, ALTIKESEK Mahalle/Köy, Büyükçayır Mevkii, 118 Ada, 39 Parsel, sayılı borçlunun tam hisse ile malik olduğu "SULU TARLA" nitelikli taşınmazın tamamı satışa çıkartılmıştır. Dosya içerisinde yer alan bilirkişi raporuna göre; taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısına sahip olduğu, %0-2 eğimli, sulu tarla olarak kullanıldığı, kadastro yoluna sınırının olduğu, yol sorununun olmadığı, toprak muhafaza tedbirleri alınması ve münavebe uygulaması koşulu ile iyi bir arazi olduğu, toprak tasnifine göre 2. sınıf tarım arazisi olduğu, Altıkesek Mahallesi yerleşim yerine 300 m, Kayseri Pınarbaşı Merkezine kuş uçuşu 14 km uzaklıkta bulunduğu, parsel üzerinde maddi değeri olan herhangi bir ağaç veya yapının bulunmadığı anlaşılmıştır.
Taşınmazın; büyüklüğü, yola cephesi, konumu köy ve ilçe merkezine olan uzaklığı, eğimi, köy yerleşim merkezinde olması, geometrik şekli, yüzölçümü, üzerinde yetiştirilebilecek ürün çeşitliliği, serbest alım satım rayiçleri gibi özellikleri göz önüne alındığında 323.730,00 TL değerinde olduğu anlaşılmıştır.
Adresi : Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Altıkesek K Büyükçayır Mevkii 118 Ada 39 Parsel Pınarbaşı/ KAYSERİ
Yüzölçümü : 3.597 m2 Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Pınarbaşı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde kalmakta olup, tarım alanı olarak planlıdır.
Kıymeti : 323.730,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Olduğu Gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 11:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02469241