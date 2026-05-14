T.C. PINARBAŞI (KAYSERİ) İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Kayseri İl, Pınarbaşı İlçe, ALTIKESEK Mahalle/Köy, Borandere Mevkii, 116 Ada, 133 Parsel, sayılı borçlunun tam hisse ile malik olduğu "TARLA" nitelikli taşınmazın tamamı satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısına sahip olduğu, %2-4 eğimli, kısmen tarla olarak, kısmen ise arsa olarak kullanıldığı, sınırındaki parsellerde tarımsal faaliyetlerin bulunudğu, taşınmazın sulu tarım yapmaya müsait olduğu ve bulunduğu bölgede pancar ve patates ekiminin yapıldığı, kadastro yolu mevcut olduğu, yol sorunun olmadığı, , toprak tasnifine göre 2. sınıf tarım arazisi olduğu, toprak muhafaza tedbirleri alınması ve münavebe uygulaması koşulu ile iyi bir tarim arazisi olduğu anlaşılmıştır.

Taşınmazın güney sınırında yaklaşık 6 yaşında tek katlı yığma tescilsiz 2C yapı sınıflı, 110,81 m2 inşaat alanlı kargir yapının bulunudğu, yapının mesken olarak kullanıldığı, ahşap tavanlı, metal saç çatılı, demir kapı ve saç pencere kepenkli, sıvalı ancak boyasız olduğu, %40 yıpranma ve eksik imalatının bulunduğu, taşınmaz Altıkesek Mahallesi yerleşim yerine 1,50 km, Kayseri Pınarbaşı Merkezine kuş uçuşu 14 km uzaklıkta olduğu anlaşılmıştır.

Taşınmazın; büyüklüğü, yola cephesi, konumu köy ve ilçe merkezine olan uzaklığı, eğimi, köy yerleşim merkezinde olması, geometrik şekli, yüzölçümü, üzerinde yetiştirilebilecek ürün çeşitliliği, serbest alım satım rayiçleri gibi özellikleri göz önüne alındığında zemin ve muhtesatın toplam değerinin 2.150.710,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Altıkesek Ka Borandere Mevkii 116 Ada 133 Parsel Pınarbaşı/ KAYSERİ

Yüzölçümü : 22.214 m2 Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Pınarbaşı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/25000 ölçekli nazım imar planı içinde kalmakta olup, tarım alanı olarak planlıdır.

Kıymeti : 2.150.710,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir