KÜÇÜKÇEKMECE 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/43 Esas

KARAR NO : 2026/326

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 2024/43 Esas, 2026/326 karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mevkii, 12 Pafta, 14478 parselde kayıtlı 902,00 m2 yüzölçümlü ARSA nitelikli taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından, ortaklığının tapudaki ve veraset ilamındaki paylar dahilinde tüm hak, yükümlülük ve şerhleri ile birlikte olmak üzere umuma açık, açık arttırma suretiyle satışının yapılarak ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Satış memuru olarak Küçükçekmece 11. Sulh Hukuk satış memurunun TAYİNİNE,

3-Taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında hesaplanacak karar ve ilam harcının taraflardan tapudaki ve veraset ilamındaki payları oranında tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca tayin ve takdir olunan 40.000,00-TL vekalet ücretinin tapudaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında davalılardan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5-Davalı HASAN HÜSNÜ DANDİN kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca tayin ve takdir olunan 40.000,00-TL vekalet ücretinin tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında DİĞER DAVALILARDAN ve DAVACIDAN ALINARAK DAVALI HASAN HÜSNÜ DANDİN'e VERİLMESİNE, bakiyesinin davalı HASAN HÜSNÜ DANDİN üzerinde bırakılmasına,

6-Davalı SERAP DEĞERLİ kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca tayin ve takdir olunan 40.000,00-TL vekalet ücretinin tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında DİĞER DAVALILARDAN ve DAVACIDAN ALINARAK DAVALI SERAP DEĞERLİ'ye VERİLMESİNE, bakiyesinin davalı SERAP DEĞERLİ üzerinde bırakılmasına,

7-Davacı tarafından yapılan 3.030,30-TL keşif harcı, 9.000,00-TL bilirkişi ücreti, 1.400,00-TL ATGV ücreti, 59,30-TL peşin harç, 8,50-TL vekalet harcı, 27,20-TL başvurma harcı ve 22.365,55-TL posta masrafı olmak üzere toplam ‭‭‭35.890,85-TL yargılama giderinin tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hissesi oran nda davalılardan alınarak davacıya VERİLMESİNE, bakiyesinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

8-Karar kesinleştiğinde, var ise, arta kalan gider ve delil avanslarının ayrı bir karar yazmaya gerek olmaksızın, HMK 333 maddesi ve gider avansı tarifesine göre, ilgililerine re'sen İADESİNE,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Davalı İÇEN ALEVLİ'ye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan gazetelerin birinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın içeriği ilanen tebliğ olunur. 29/04/2026