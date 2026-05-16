T.C. ANKARA 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

(2025/448 ESAS)

Davacı DENİZBANK A.Ş. ile Davalılar CEREN KARACA, HARUN EFE KARACA arasında mahkememizde görülmekte olan itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca;

Davalı HARUN EFE KARACA'nın bildirilen adresine dava dilekçesi ve duruşma gününün gönderildiği, davetiyenin bila tebliğ iade edilmesi üzerine yapılan adres araştırmasında yurt dışı adresine tebligatın gönderildiği ancak konsolosluk tarafından yapılan tebligatında iade edildiği bütün araştırmalara rağmen adı geçen davalının tebliğe açık adresinin de tespit edilememiş olduğundan; dava dilekçesinin ve duruşma gününü ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı ile müteveffa Ramazan Karaca arasında düzenlenen dijital onaylı Kredi kartı Sözleşmesine istinaden kendisine 5556 60** **** 7775 nolu kredi kartı tahsis edildiğini ve kullandırıldığını, davalının ekstre borçlarını ödemediğini, davacı ile müteveffa ile aralarında düzenlenen dijital onaylı kurtaran Hesap Ürün ve Sözleşmesine istinaden kendisine 2180-14881399-1 nolu ek hesap kredisi verildiğini, ancak buna ilişkin borcunda ödenmediğini, bunun üzerinde müteveffanın ölümünden dolayı yasal mirasçıları hakkında Ankara Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2025/144853 Esas sayılı dosyası ile takibe geçildiğini, tarafların itirazı üzerine takibin durduğu bu nedenle yapılan takibin haksız olduğunu ileri sürerek, Ankara Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2025/144853 Esas sayılı icra takibine itirazın iptalini talep etmiştir.

Duruşma günü olan 13/10/2026 günü saat 09:35'daki duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde tahkikatın yokluğunuzda devam edeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

