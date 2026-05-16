Giriş Tarihi: 17.05.2026 00:00
T.C.
İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2024/1229 Esas
KARAR NO : 2025/252
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/05/2025 tarihli ilamı Shokrollah ve Mahnaz kızı, 1970 doğumlu müşteki SIMA GHANBARI tüm aramalara rağmen bulunamamış mahkememiz ilamı tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.05.2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02471354