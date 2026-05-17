T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Bağlar Mevkii, 14263 Parselde Kayıtlı, 344,41 M2 Yüzölçümlü 8 Katlı Betonarme Ofis, İşyeri Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 120/1600 Arsa Paylı, 5. Normal Kat, 9 Numaralı Çap Daire Nitelikli Taşınmazın TAMAMI Satışa Konudur. ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz; Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2025/425 Esas sayılı dosyasından düzenlenen Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 02.01.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "A-Adres Özellikleri: Dava konusu taşınmaz adres olarak; Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No: 126, D:9-11 Seyyitoğlu Apartmanı, Bahçelievler/İstanbul adresinde yer almaktadır. B- Yakın Çevre Özellikleri: Konu taşınmaz Şirinevler Mahallesinde yer almaktadır ve Mahmutbey caddesine cephelidir. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Yakınında Barbaros Hayreddin Paşa Camii, Bahçelievler Devlet Hastanesi, Atatürk İlkokulu, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Dava konusu taşınmaz Mahmutbey caddesine cephelidir. E5 Karayoluna 1,2 km, Ahmet Yesevi Caddesine 280 m, Bakırköy Adliyesi Ek Binasına 1,1 km, Yenibosna Metrobüs durağına 1,3 km, Şirinevler Meydanına 1,2 km kuş uçumu mesafededir. C- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yer aldığı parsel düzgün olmayan geometrik şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Parselin Kuzey cephesi ve batı cephesi imar yolu ile, diğer cepheleri komşu parsel ile çevrilidir. Taşınmazın konumlu olduğu parsel 344,41 m2 yüzölçümlü olup, düz bir topoğrafik yapıya sahiptir. Parsel üzerinde bir taraftan bitişik nizam, betonarme karkas tarzda inşa edilmiş 1 adet bina bulunmaktadır. D- Bina Özellikleri: Dava konusu dairenin bulunduğu bina, betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum, zemin ve 5 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binada toplam 13 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Elektrik, su ve doğalgaz tesisatlı binanın dış cephesi yalıtımlı, alüminyum kompozit panel kaplamalı, merdivenler ve kat sahanlıkları mermer kaplamalı, merdiven holü duvarları ve tavanları plastik boya kaplıdır. Binada asansör mevcuttur. Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.09.2025 tarihli imar durum yazısında dava konusu taşınmazın bulunduğu binanın 26.05.2021 tarihli yapı ruhsatının olduğu belirtilmiştir. Yapı Ruhsat tarihinden hareketle binanın yaklaşık 5 yaşında olduğu değerlendirilmiştir. E- Taşınmazın Yasal, Mevcut Kullanım Alanı ve İç Mekan Özellikleri: Keşif günü dava konusu taşınmazın 5. normal kattaki alt bölümünün içerisine, dairede oturanlar evde olmadığı için girilememiş, sadece çatı katındaki ayrı daire olarak kullanılan çatı katı bölümüne girilebilmiştir. Onaylı mimari projesine göre ve mahallinde, Çatı dubleksi daire olan dava konusu taşınmazın projesine aykırı olarak iç merdivenin kaldırılmış olduğu, 5. normal kattaki alt bölümünün, ve çatı piyesi bölümünün 2 ayrı daire olarak kullanıldığı ve ayrı girişleri olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazın alt bölümünün iç kapı numarasının 9 olduğu, ayrı bir daire olarak kullanılan çatı katındaki dairenin iç kapı numarasının 11 olduğu görülmüştür. Dava konusu taşınmaz 5. normal katta yer alan alt bölümü mimari projesinde 3 oda, salon, mutfak, antre, balkon, banyo, wc ve ebeveyn duşu bölümlerinden, çatı katın ise salon, antre, oda, banyo-wc, wc ve teras bölümlerinden oluştuğu görülmüştür. Dava konusu taşınmaz, Bahçelievler Belediyesi tarafından dosyaya sunulan onaylı mimari projesine göre; 5. kattaki alt bölüm balkonlar dahil net 108 m², yaklaşık brüt 120 m², çatı piyesi bölümü balkon dahil net 69,5 m², yaklaşık brüt 78 m², olmak üzere toplam yaklaşık 177,5 m² net ve yaklaşık 198 m² brüt kullanım alanlıdır. Keşif günü mahallinde yapılan incelemelerde dava konusu taşınmazın çatı katı bölümünün projesine aykırı olarak büyütülmüş olduğu tespit edilmiştir. çatı katın mahallinde salon, antre, 2 oda, banyo-wc, wc ve kapalı teras, teras bölümlerinden oluştuğu görülmüştür. Mahallinde yapılan inceleme ve ölçümlere göre çatı katı net 110,5 m² (kapalı teraslar dahil ), brüt 120 m² kullanım alanlıdır. Alt kat ile birlikte mahallinde toplam yaklaşık 218,5 net, yaklaşık 240 m² brüt kullanım alanlıdır. İç mekan özelliği bakımından salon ve odalarda zeminler laminat parke kaplı, antre, mutfak ve ıslak hacim zeminleri seramik döşeme, duvarlar odalarda saten boyalı, ıslak hacimlerde seramik kaplıdır. Tavanlar kartonpiyerli plastik boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar ve tezgah vardır. Banyoda duşakabin, dolaplı lavabo ve klozet vardır. Pencereler PVC doğrama, iç kapılar amerikan panel kapı, dış kapılar çelik kapıdır. Dairede doğalgaz yakıtlı kombili ısıtma tesisatı kullanılmaktadır. Bakımlı ve masrafsız durumda olduğu görülmüştür. " denilmektedir. SON İMAR DURUMU: Taşınmazın İcra Müdürlüğü dosyasında mevcut, Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.09.2025 tarihli imar durum yazısında; '' Bahse konu Şirinevler Mahallesi 17 pafta 14263 parsel Mahmutbey Caddesi No:126 kapı sayılı taşınmaz 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı'na göre İkiz Nizam 6 Kat yapılaşma şartlarında, Ticaret + Konut Alanı'nda kalmaktadır. Ruhsat Tarihi 26.05.2021 olup, net kullanım alanı 150 m2'nin üstündedir. ''denilmiştir. Kıymeti : 12.600.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Beyan: Beyan Taşınmaz Üzerinde 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 27/01/2021 - 2748 Beyan: Beyan Taşınmaz Üzerinde Yönetim Planı : 13/09/2021 04/10/2021 - 32346 Beyan: Beyan Taşınmaz Üzerinde Bu taşınmaz KM ne Çevrilmiştir. 30/01/2023 - 3855 Beyan: Beyan Taşınmaz Üzerinde AT Yönetim Planı : 13/09/2021 04/10/2021 - 32346 Beyan: Beyan Taşınmaz Üzerinde AT Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 01/11/2021 - 36421 Beyan: Beyan Taşınmaz Üzerinde AT Bu taşınmaz KM ne Çevrilmiştir. 30/01/2023 - 3855 (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)