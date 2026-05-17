T.C.

GEMLİK

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1687 Esas 15.12.2025

İLANDIR

Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Salih ve Müzeyyen'den olma 1969 doğumlu Orhan BAYKAL'a Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın atılı bulunduğu 04/03/2026 tarih saat. 09.45'e ''Belirlenen günde ÖN İNCELEME DURUŞMASI yapılacağı, taraflar sulhe ve arabuluculuğa teşvik edileceğinden sulh için hazırlığı yapmanız duruşmaya taraflardan birinin getmesi ve davaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılanı işlemlere itiraz edemeyeceği ve tebliğden iihanen 2 haftalık kesin sürede tarafların dilekçede gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi amacıyla açıklamayı yapmaları süresinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf da takip etmez ise dosyanın işlemden kaldırılacağı" hususu ilanen tebliğ olunur.

