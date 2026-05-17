Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. MARDİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 18.05.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 00:09

T.C. MARDİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

T.C. MARDİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR : 1- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI ABDULHADİ

2- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI AHMAD MANSIZ

3- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI AYHAN

4- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI BEDRİYE

5- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI EMİNE MANSIZ

6- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI EMİNE

7-MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI HELE

8-MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI HELE

9- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI HİBE

10- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI İMEN

11- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI MOHAMMED BEŞİR

12- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI MOHAMMED MANSIZ

13-MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI MOHAMMED SELİM

14- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI MUAYYED

15- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI MUHAMMED

16- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI ANUD MANSIZ

17- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI MUHANNED

18- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI NECME MANSIZ

19- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI NURE MANSIZ

20- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI RAŞİT

21- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI RİMA MANSIZ

22- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI SEMİRA

23- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI YUSUF

24-MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI ZEYNEP

25- MEHMET SAİT MANSIZ (T.C. NO: 38893918188) MİRASÇISI MUHAMMED

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 06/07/2026 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

HMK'nın 122, 128 ve 317. maddeleri gereğince dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevap vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02471006

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. MARDİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA