T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/221 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı ABDULLAH ALKAN aleyhine açılan Kamulaştırma davasında verilen tensip ara kararı gereğince;

Dava konusu; Antalya ili, Kepez ilçesi, Gaziler mahallesi, 28266 ada, 187 parsel sayılı taşınmaza davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANOMİ ŞİRKETİ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANOMİ ŞİRKETİ'ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/05/2026

