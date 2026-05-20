İLAN

ÇANKIRI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/3 Esas

Davacılar Çankırı Orta Malmüdürlüğü, Orta Kayılar Köyü aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasına konu; Çankırı ili, Orta ilçesi, Elmalık köyünde bulunan 4102, 4103, 4104, 4126, 4115, 4165, 4197, 4198, 4322, 4101, 4110, 4111, 4113, 4114, 4127, 4128, 4139, 4140, 4349, 4350, 4351, 4352, 4174, 4175, 4177, 4178, 4179, 4180, 4353, 4354, 4356, 4357, 4359, 4285, 4286, 4287, 4361, 4362, 4363, 4364, 4166, 4167, 4199, 4200, 4321, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4149, 4161, 4162, 4163, 4164, 4263, 4267, 4269, 4271, 4141, 4142, 4148, 4230, 4234, 4248, 4343, 4344, 4306, 4307, 4308, 4301, 4302, 4309, 4311, 4312, 4325, 4326, 4327, 4216, 4254, 4255, 4256, 4188, 4252, 4303, 4181, 4182, 4183 ve 4184, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4112, 4116, 4125, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4173, 4176, 4355, 4358, 4360, 4288, 4168, 4323, 4324, 4300, 4153, 4154, 4155, 4156, 4150, 4151, 4152, 4261, 4262, 4264, 4265, 4266, 4268, 4270, 4272, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4221, 4222, 4223, 4224, 4229, 4231, 4232, 4233, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4245, 4246, 4247, 4341, 4342, 4305, 4304, 4310, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4213, 4214, 4215, 4253, 4185, 4186, 4187, 4209, 4210, 4211, 4212, 4249, 4250 ve 4251 parseller hakkında Mahkememiz 2013/41 Esas 2018/2 Karar sayılı kararı Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2021/13512 Esas 2023/1552 Karar sayılı ilamı doğrultusunda bozulmuş olup dosyamızda taraf olan Dahili davalı Davut OKCU ile dahili davalı Hüseyin MUSLU' nun yapılan tüm soruşturmalara rağmen adresleri tespit edilememiş olmakla, Yargıtay ilamına karşı düzeltme yoluna başvurmadığınız anlaşılmış ve tarafınıza Yargıtay Karar ilamı ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap verilmediği ve duruşma günü olan 10.06.2026 günü saat 10:05'de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yokluğunuzda duruşmaya devamla karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 29/04/2026

