İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İHALE İLANLARI

1-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Selamiali Cadde-Sk.- Mevkii Bestekar Behlül Ada 2629 Parsel 42-43 Yüzölçümü 42 parsel : 146,73 m2

43 parsel : 252,20 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Elhaç İbrahim Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Elhaç İbrahimağa Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selami Ali Mahallesi'nde bulunan, tapuda 2629 ada, 42 parsel nolu, 146,73 m² alanlı ve 43 parsel nolu, 252,20 m² sahalı arsa vasıflı taşınmazların; Vakıflar Meclisi'nin 24.02.2026 tarihli ve 89/72 sayılı Kararına (Ek-10) istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut Alanı İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1) Üsküdar Belediye Başkanlığınca 27.10.2025 tarihli onaylanan avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; 2. bodrum katta bulunan 2 nolu daire, 1. bodrum katta bulunan 3, 4 ve 5 nolu daireler, zemin katta bulunan 6 nolu daire, 1. normal katta bulunan 9 ve 10 nolu daireler ve 2. normal katta bulunan 14 nolu daire olmak üzere toplam 8 adet bağımsız bölüme ilave olarak 50.000,00-TL'nin vakfı adına alınması,

2) Söz konusu taşınmaza yönelik uygulama esnasında çıkabilecek tecavüzlerin işin yüklenicisi tarafından kaldırılması, kaldırılamıyorsa tecavüze konu alanın tespit edilen güncel piyasa rayiç arsa m² birim değeri üzerinden (ekspertiz ile belirlenen 2025 yılı için güncel rayiç arsa değerinden (80.000,00- TL/m²) az olmamak üzere) hesaplanarak yüklenici tarafından İdaremize ödenmesine müteakip tecavüze konu alanın ilgili belediyesi adına bedelsiz hibe işleminin yapılması,

3) 3194 sayılı Kanun'a göre kamuya terk edilmesi gereken alanın belirlenen yasal orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın hissemiz oranında bedelinin piyasa rayiç değer üzerinden (ekspertiz ile belirlenen 2025 yılı için güncel rayiç arsa değerinden (80.000,00-TL/m²) az olmamak üzere) hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi akabinde mezkûr alanın ilgili belediyesi adına bedelsiz hibe işleminin yapılması, Tahmin Edilen Bedel 62.100.000,00-TL (AltmışikimilyonyüzbinTürkLirası)

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 1.863.000,00-TL (BirmilyonsekizyüzaltmışüçbinTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3'üdür.) İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

02/06/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 02/06/2026, 11:00

2-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Valide-i Atik Cadde-Sk.- Mevkii Çınarlı Tekke Ada 216 Parsel 14 Yüzölçümü 187,76 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli Ev Vakfı Mehmet Haşim Ali ve Hayrettin Çavuş Mescidi Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Mehmet Haşim Ali ve Hayrettin Çavuş Mescidi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Valide-i Atik Mahallesi'nde bulunan, tapuda 216 ada, 14 parsel nolu, 187,76 m² alanlı, "bahçeli ev" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Meclisi'nin 13.04.2026 tarihli ve 240/232 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut Alanı + İmar Yolu İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1) Üsküdar Belediye Başkanlığınca 22.08.2024 tarihli onaylanan avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; 1. Bodrum katta bulunan; 2 nolu daire, 1. normal katta bulunan; 6 ve 7 nolu daireler, 2. normal katta bulunan; 9 nolu çatı piyesli daire olmak üzere toplam 4 adet bağımsız bölüme ilave olarak 100.000,00-TL nakit paranın Vakfı adına alınması,

2) 3194 sayılı Kanuna göre, kamuya terk edilmesi gereken alanın belirlenen yasal orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın hissemiz oranında bedelinin piyasa rayiç değer üzerinden (ekspertiz ile belirlenen 2026 yılı için güncel rayiç arsa değerinden (100.000,00-TL/m²) az olmamak üzere) hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi akabinde mezkûr alanın ilgili belediyesi adına bedelsiz hibe işleminin yapılması,

3) Söz konusu taşınmaza yönelik uygulama esnasında çıkabilecek tecavüzlerin işin yüklenicisi tarafından kaldırılması, kaldırılamıyorsa tecavüze konu alanın tespit edilen güncel piyasa rayiç arsa m² birim değeri üzerinden (ekspertiz ile belirlenen 2026 yılı için güncel rayiç arsa değerinden az olmamak üzere) hesaplanarak yüklenici tarafından İdaremize ödenmesine müteakip tecavüze konu alanın ilgili belediyesi adına bedelsiz hibe işleminin yapılması,

62.100 Tahmin Edilen Bedel 34.100.000,00-TL (OtuzdörtmilyonyüzbinTürkLirası)

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 1.023.000,00-TL (BirmilyonyirmiüçbinTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3'üdür.) İhale Dokümanlarının:

03/06/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 03/06/2026, 14:00

3-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Zeynep Kamil (Ahçıbaşı) Cadde-Sk.- Mevkii Hacı Cafer Sokağı Ada 281 Parsel 17 Yüzölçümü 149,69 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Fatma Hatunun Gemlik Kazasında Kabaklı Nam Kavyesinde Bina ve İhya Eylediği Mektebi Şerifi Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Fatma Hatunun Gemlik Kazasında Kabaklı Nam Kavyesinde Bina ve İhya Eylediği Mektebi Şerifi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Zeynep Kamil (Ahçıbaşı) Mahallesi'nde bulunan, tapuda 281 ada, 17 parsel nolu, 149,69 m² alanlı, "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Meclisi'nin 13.04.2026 tarihli ve 241/233 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut Alanı + İmar Yolu İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1) Üsküdar Belediye Başkanlığınca 07.10.2025 tarihli onaylanan avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; 1. Bodrum katta bulunan; 2 nolu daire, Zemin katta bulunan; 4 nolu daire, 1. normal katta bulunan; 5 nolu daire, 2. normal katta bulunan; 8 nolu daire, 3. normal katta bulunan; 9 nolu çatı piyesli daire olmak üzere toplam 5 adet bağımsız bölüme ilave olarak 700.000,00-TL nakit paranın vakfı adına alınması,

2) 3194 sayılı Kanuna göre, kamuya terk edilmesi gereken alanın belirlenen yasal orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın hissemiz oranında bedelinin piyasa rayiç değer üzerinden (ekspertiz ile belirlenen 2026 yılı için güncel rayiç arsa değerinden (130.000,00-TL/m²) az olmamak üzere) hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi akabinde mezkûr alanın ilgili belediyesi adına bedelsiz hibe işleminin yapılması,

3) Söz konusu taşınmaza yönelik komşu iki parselin taşkın kullanım bedeli olan 542.100,00-TL'nin yükleniciden tahsil edilmesinin ayrıca uygulama esnasında çıkabilecek tecavüzlerin işin yüklenicisi tarafından kaldırılması, kaldırılamıyorsa tecavüze konu alanın tespit edilen güncel piyasa rayiç arsa m² birim değeri üzerinden (ekspertiz ile belirlenen 2026 yılı için güncel rayiç arsa değerinden az olmamak üzere) hesaplanarak yüklenici tarafından İdaremize ödenmesine müteakip tecavüze konu alanın ilgili belediyesi adına bedelsiz hibe işleminin yapılması, Tahmin Edilen Bedel 39.700.000,00-TL (OtuzdokuzmilyonyediyüzbinTürkLirası)

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 1.191.000,00-TL (BirmilyonyüzdoksanbirbinTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3'üdür.) İhale Dokümanlarının:

04/06/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 04/06/2026, 11:00

1., 2., ve 3. İLANLAR İÇİN;

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar belirtilen adrese, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin Vakıf Katılım Taksim Şubesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü adına (TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat (Benzer iş olarak; 20.02.2024 tarih ve 32466 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'de geçen "III. Sınıf Yapılar" başlığının B gurubu ve üzeri işler (III.B, IV.A, IV.B, IV.C, V.A, V.B, V.C, V.D) değerlendirmeye alınacaktır.)

Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6),

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:9)

İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4-) Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.

5-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-) Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

9-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) isteklilerin yetkilisi veya resmi vekiline imza karşılığında teslim edilir.

10-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

4-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Valide-i Atik (Tapu: Muratreis) Cadde-Sk.-Mevkii Karamanoğlu Sokak Ada 172 Parsel 18 Yüzölçümü 178,60 m2 Hisse Miktarı 1/8 hissesi Emetullah Gülnuş Valide Sultan Vakfı

200/1600 hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğü

12/16 hissesi Derendeli Mehmet Paşa Vakfı Cinsi Arsa Vakfı Emetullah Gülnuş Valide Sultan Vakfı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Derendeli Mehmet Paşa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Valide-i Atik Mahallesi, Karamanoğlu Sokak, 172 ada, 18 parselde kayıtlı "Arsa" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 12.05.2025 tarihli ve 305/282 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (yirmibeş) yıl süreli "Konut/Ofis" fonksiyonunda (Bodrum Katta 1 adet daire ve ortak alan olmak üzere, zemin katta 2 adet daire, 1.normal katta ve 2.normal katta 2 adet daire ve 3.normal katta 2 adet çatı piyesli daire olmak üzere 9 adet bağımsız bölümden oluşan )

Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

(Yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren en fazla 6 (altı) ay gecikmesi)

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması,

b) Konut/Ofis fonksiyonu ile değerlendirilen taşınmazın kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 10.500,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedellerinin; bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 58.500,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oram esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 11. yıl kira aylık bedelinin, günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 10. yıl kirası+TÜFE'den (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) az olmamak kaydı ile İdarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon Kararı ile yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması,

- 12. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

14.479.417,10-TL (OndörtmilyondörtyüzyetmişdokuzbindörtyüzonyediTürkLirasıonKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 434.382,52-TL (DörtyüzotuzdörtbinüçyüzseksenikiTürkLirasıelliikiKuruş)

02/06/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 02/06/2026, 14:00

5-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi İcadiye Cadde-Sk.-Mevkii Sıvacı Ferhat Ada 629 Parsel 14 Yüzölçümü (m2) 121,22 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli ahşap ev Vakfı Hazinedar Şehriyarı Cevri Usta Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Hazinedar Şehriyarı Cevri Usta Vakfına ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi'nde bulunan, 629 ada, 14 parsel nolu, 121,22 m² alanlı "Bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 30.03.2026 tarihli ve 194/157 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; "Konut" veya ilgili Kurulun izin vermesi halinde "Ofis" olarak kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Konut İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 30 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 27 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması (Yer teslimine mani bir durum olması halinde yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydan fazla olmaması),

a)Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 30 yıl olması,

b)"Konut" veya ilgili Kurulun izin vermesi halinde "Ofis" olarak kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL olması,

-2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-4. yılın aylık kira bedelinin; 30.000,00-TL 'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

-5. yıldan 17. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-18. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-19. yıldan sözleşme (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel

(Restorasyon-Onarım Bedeli) 9.893.824,64-TL (DokuzmilyonsekizyüzdoksanüçbinsekizyüzyirmidörtTürklirasıaltmışdörtKuruş)

Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 296.814,74-TL (İkiyüzdoksanaltıbinsekizyüzondörtTürklirasıyetmişdörtKuruş)'dur.

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının:

03/06/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 03/06/2026, 11:00

6-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi İbrahimağa (yeni Koşuyolu) Cadde-Sk.-Mevkii Koşuyolu Caddesi Ada 253 Parsel 47 Yüzölçümü 110,00 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı İvazı Fakih Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti İvazı Fakih Vakfına ait, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesinde bulunan, 253 ada, 47 parsel nolu, 110,00 m² alanlı "Arsa" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 08.12.2025 tarihli ve 778/726 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 (Yirmibir) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda kullanılmak üzere (1.Bodrum Kat 1 Nolu Daire, Zemin Kat 2 Nolu Daire, 1. Normal Kat 3 Nolu Daire, 2. Normal Kat 4 Nolu Daire) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 12 (oniki) ayı geçmemesi)

b) Konut fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 25.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 11. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 12. yıldan sözleşme (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

6.409.748,82-TL(AltımilyondörtyüzdokuzbinyediyüzkırksekizTürkLirasıseksenikiKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 192.292,47-TL (YüzdoksanikibinikiyüzdoksanikiTürkLirasıkırkyediKuruş)

04/06/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 04/06/2026, 14:00

7-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi İcadiye Cadde-Sk.-Mevkii Makastar Ada 635 Parsel 7-8 Yüzölçümü 7 Parsel : 87,38 m²

8 Parsel : 48,33 m²

Toplam :135,71 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Hazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Hazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, İcadiye Mahallesi'nde bulunan, tapuda 635 ada, 7 parsel nolu, 87,38 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmaz ile 8 parsel nolu, 48,33 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın tevhid edilerek; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 30.03.2026 tarihli ve 195/158 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 30 (otuz) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda kullanılmak üzere (Bodrum Kat-1 Nolu Daire, Zemin Kat-2 nolu Daire, 1. Normal Kat-3 nolu Daire, 2. Normal Kat- 4 nolu Daire, 3. Normal Kat (çatı piyesi eklentili)-5 Nolu Daire- olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 30 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 28 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 30 yıl olması,

b) İşin süresinin ve kira ödemelerinin, yer teslim tarihi itibariyle başlaması (Yer teslimine mani bir durum olması halinde yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydan fazla olmaması),

c) "Konut" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 55.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 13. yıldan sözleşme (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

12.424.873,00-TL(OnikimilyondörtyüzyirmidörtbinsekizyüzyetmişüçTürkLirası)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 372.746,19-TL (ÜçyüzyetmişikibinyediyüzkırkaltıTürkLirasıondokuzKuruş)

09/06/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 09/06/2026, 11:00

8-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Burhaniye Cadde-Sk.-Mevkii Enveriye Sokak Ada 736 Parsel 58-59-60-61 Yüzölçümü 58 Parsel: 333,00 m²

59 Parsel: 188,00 m²

60 Parsel: 171,00 m²

61 Parsel: 192,00 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi 58 Parsel: Bahçeli Ahşap Ev

59, 60, 61 Parsel : Arsa Vakfı 58 Parsel:Kutsi Elhaç Mehmet Efendi Vakfı

59,60,61 Parsel: Abdullah Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Burhaniye Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Kutsi Elhaç Mehmet Efendi Vakfına ait 736 ada, 58 parsel nolu, 333,00 m² alanlı "bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmaz ve mülkiyeti Abdullah Ağa Vakfına ait 736 ada, 59 parsel nolu, 188,00 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmaz, 736 ada, 60 parsel nolu, 171,00 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmaz ile 736 ada, 61 parsel nolu, 192,00 m² alanlı "arsa vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 30.03.2026 tarihli ve 197/160 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 27 (Yirmiyedi) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda kullanılmak üzere (2.Bodrum Kat-1 nolu, 2 nolu, 3 nolu, 4 nolu daire, 1.Bodrum Kat-5 nolu, 6 nolu, 7 nolu, 8 nolu daire, Zemin Kat-9 nolu, 10 nolu, 11 nolu, 12 nolu daire, 1. Normal Kat-13 nolu, 14 nolu, 15 nolu, 16 nolu daire, 2. Normal Kat-17 nolu, 18 nolu, 19 nolu, 20 nolu daire, Çatı Katı-21 nolu, 22 nolu, 23 nolu, 24 nolu daire olması planlanan ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut + Önemli Alan İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 27 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 25 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 27 yıl olması, (Yer teslimine mani bir durum olması halinde yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydan fazla olmaması)

b) Konut fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 25.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 110.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 14. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 15. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 16. yıldan sözleşme ( 27. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

49.079.005,77-TL(KırkdokuzmilyonyetmişdokuzbinbeşTürkLirasıyetmişyediKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 1.472.370,18-TL (BirmilyondörtyüzyetmişikibinüçyüzyetmişTürkLirasıonsekizKuruş)

09/06/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 09/06/2026, 14:00

9-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Ahmediye Cadde-Sk.-Mevkii Dönmedolap Sokağı Ada 274 Parsel 3 Yüzölçümü 145,32 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Evkafa Mülhak Hazreti Hüdayi El Seyyit Aziz Mahmut Efendi Camii Şerifi Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Evkafa Mülhak Hazreti Hüdayi El Seyyit Aziz Mahmut Efendi Camii Şerifi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Ahmediye Mahallesinde bulunan, tapuda 274 ada, 3 parsel nolu, 145,32 m² alanlı, "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 13.04.2026 tarihli ve 246/238 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 26 (Yirmialtı) yıl süreli "Konut/Ofis" fonksiyonunda kullanılmak üzere (1 Nolu Daire -1.Bodrum Kat, 2 Nolu Daire -Zemin Kat, 3 Nolu Daire -1. Normal Kat, 4 Nolu Daire -2. Normal Kat, 5 Nolu Daire -3. Normal Kat ile 6 Nolu Çatı Katı Daire -Çatı Katından oluşan planlanan ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı +İmar Yolu İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 26 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 24 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 26 yıl olması,

b)Taşınmazın üzerine "Konut/Ofis" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 40.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 13. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 14. yılın aylık kira bedelinin, 13. yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 15. yıldan sözleşme (26. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

13.861.166,00-TL(OnüçmilyonsekizyüzaltmışbirbinyüzaltmışaltıTürkLirası)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 415.834,98-TL (DörtyüzonbeşbinsekizyüzotuzdörtTürkLirasıdoksansekizKuruş)

10/06/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 10/06/2026, 11:00

10-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Tapu: Hayrettin Çavuş, Yeni: Mimar Sinan Cadde-Sk.-Mevkii Oda Çıkmazı Ada 253 Parsel 18 Yüzölçümü 85,15 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Haremeyne mülhak Şeyhülislam Merhum Yahya Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Haremeyne mülhak Şeyhülislam Merhum Yahya Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan, tapuda 253 ada, 18 parsel sayılı, 85,15 m² sahalı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 13.04.2026 tarihli ve 230/206 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (Yirmibeş) yıl süreli ticari yapı "büro/ofis, lokanta, iş hanı" fonksiyonunda kullanılmak üzere (1 adet bodrum + 1 adet zemin kat + 2 adet normal kattan olması planlanan ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi (Hizmet+Ticaret) İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması,

b) Ticari yapı "büro/ofis, lokanta, iş hanı" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yılın aylık kira bedelinin; 30.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 9. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 10. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 11. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

5.780.612,00-TL(BeşmilyonyediyüzseksenbinaltıyüzonikiTürkLirası)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 173.418,36-TL (YüzyetmişüçbindörtyüzonsekizTürkLirasıotuzaltıKuruş)

10/06/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 10/06/2026, 14:00

11-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Muratreis (Tapu:Selamiali) Cadde-Sk.-Mevkii Silahtarbahçe Sokak Ada 2641 Parsel 122 Yüzölçümü 96,84 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Agop Kalfa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Muratreis (Tapu:Selamiali) Mahallesi, Silahtarbahçe Sokağında bulunan 2641 ada, 122 parsel sayılı 96,84 m² sahalı "arsa" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 04.08.2025 tarihli 505/483 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 22 yıl süreyle (Konut/Ofıs) fonksiyonunda kullanılmak üzere, (1 adet bodrum kat, 1 adet zemin kat, 3 adet normal kat ve 1 adet çatı piyesinden oluşacağı ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Özel Durum İdareye ait taşınmaza; aplikasyon krokisinde gösterilen ve bitişik 286 parselden kaynaklı 1,69 m² 'lik tecavüzün yüklenici tarafından giderilmesi, giderilememesi halinde bu kısmın ilgili yerel yönetim kararı doğrultusunda hazırlanacak ifraz folyesine göre ifraz edilerek İdare adına tescil edilmesi, bu mümkün olmaması (İlgili yerel yönetim İdare adına tescile izin vermemesi) halinde, ifraz sonrasında bu kısmın bedelinin değerlendirmeye esas ekspertiz raporunda arsa m² birim değeri olarak belirlenen 60.000,00-TL/ m² üzerinden hesaplanarak yükleniciden defaten ve nakden tahsil edilmesi, ifraz sonrası tecavüzlü kısımdan oluşan yeni taşınmazın ilgili yerel yönetim kararı doğrultusunda yüklenici ya da yerel yönetim adına tescil edilmesi. Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı +İmar Yolu İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 22 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 20 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren en fazla 12 (oniki) ay gecikmesi,

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 22 yıl olması,

b) Konut/Ofis olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 4.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 26.400,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

- 13. yıldan işin (22. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması. Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

11.156.544,90-TL (OnbirmilyonyüzellialtıbinbeşyüzkırkdörtTürklirasıdoksanKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 334.696,35-TL (ÜçyüzotuzdörtbinaltıyüzdoksanaltıTürklirasıotuzbeşKuruş)

11/06/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 11/06/2026, 11:00

12-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Solak Sinan(Mimar Sinan) Cadde-Sk.-Mevkii Selamsız Caddesi Ada 248 Parsel 4 Yüzölçümü 147, 48 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Solak Sinan Mescidi Şerefi Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Solak Sinan Mescidi Şerefi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Solak Sinan(Mimar Sinan) Mahallesinde bulunan, tapuda 248 ada, 4 parselde kayıtlı olan, 147,48 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 20.10.2025 tarihli 645/620 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 yıl süreyle "Tali Ticaret (zemin ve bodrum katı dükkan vs. amaçlı ticari/üst katlar konut/ofis)" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Bodrum Kat+Zemin Kat 1 nolu dükkan vs., 1. Normal Kat 2 nolu daire, 2. Nolu Kat 3 nolu daire, 3. Normal Kat 4 nolu çatı piyesli daire olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- 2. ve 3. Derece Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri (Tali Ticaret)+İmar Yolu İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması,

b) Tali Ticaret (zemin ve bodrum katı dükkan vs. amaçlı ticari/üst katlar konut/ofis) olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 4.800,00-TL olması,

-2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yılın aylık kira bedelinin; 18.800,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

-4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

-13. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

7.981.258,08-TL (YedimiyondokuzyüzseksenbirbinikiyüzellisekizTürklirasısekizKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 239.437,74-TL

(İkiyüzotuzdokuzbindörtyüzotuzyediTürkLirasıyetmişdörtKuruş)

11/06/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 11/06/2026, 14:00

13-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi Hasanpaşa Cadde-Sk.-Mevkii İsmail Hakkı Sokak Ada 466 Parsel 12 Yüzölçümü 119,00 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli ahşap ev Vakfı Sultan Selim Han-ı Salis Bin Sultan Mustafa Han Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesinde bulunan Sultan Selim Han-ı Salis Bin Sultan Mustafa Han Vakfına ait, tapuda 466 ada, 12 parselde kayıtlı olan, 119,00 m² alanlı "bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 20.10.2025 tarihli 642/618 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle "Konut" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Zemin Kat 1 nolu daire, 1. Normal Kat 2 nolu daire, 2.Normal Kat 3 nolu daire, 3. Normal Kat 4 nolu daire, 4. Normal Kat 5 nolu daire, 5. Normal Kat 6 nolu daire olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a)Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması,

b)Konut olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 9.600,00-TL olması,

-2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yılın aylık kira bedelinin; 48.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

-4. yıldan 8. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-9. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

-10. yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

12.493.930,66-TL (OnikimilyondörtyüzdoksanüçbindokuzyüzotuzTürklirasıaltmışaltıKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 374.817,92-TL (ÜçyüzyetmişdörtbinsekizyüzonyediTürklirasıdoksanikiKuruş)

17/06/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 17/06/2026, 11:00

14-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Valide-i Atik Cadde-Sk.-Mevkii Çavuş Dere Caddesi Ada 181 Parsel 36 Yüzölçümü 78,59 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Zileli İbrahim Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Zileli İbrahim Efendi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Valide-i Atik Mahallesinde bulunan tapuda 181 ada, 36 parsel sayılı, 78,59 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 20.10.2025 tarihli 644/619 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle "Konut/Ofis" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Bodrum Kat 1 nolu daire, Zemin Kat 2 nolu daire, 1.Normal Kat 3 nolu daire, 2. Normal Kat 4 nolu daire, 3. Normal Kat (Çatı Piyesli eklentisi olan 5 nolu daire olmak üzere toplam 5 adet daire olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması,

b) Konut/Ofis olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 3.200,00-TL olması,

-2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yılın aylık kira bedelinin; 28.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

-4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-11. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

-12. yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

9.800.079,00-TL (DokuzmilyonsekizyüzbinyetmişdokuzTürklirası)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 294.002,37-TL (İkiyüzdoksandörtbinikiTürkLirasıotuzyediKuruş)

17/06/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 17/06/2026, 14:00

15-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Selami Ali Cadde-Sk.-Mevkii Kozanoğlu Ada 158 Parsel 4 Yüzölçümü 162,70 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Evkafa Mülhak Tophanelizade Mustafa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Evkafa Mülhak Tophanelizade Mustafa Vakfına ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selami Ali Mahallesi'nde bulunan 158 ada, 4 parsel nolu, 162,70 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 25.08.2025 tarihli ve 540/509 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 yıl süreyle "Konut" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Bodrum Kat 1 Nolu Daire, Zemin Kat 2 Nolu Daire, 1. Normal Kat 3 Nolu Daire, 2. Normal Kat 4 Nolu Daire, 3. Normal Kat (Çatı Piyesli Eklentisi Olan) 5 Nolu Daire, 3. Normal Kat (Çatı Piyesli Eklentisi Olan) 6 Nolu Daire olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması,

b) Konut olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- ilk yılın aylık kirasının 4.800,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 36.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 9. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 10. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

- 11. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

13.890.302,08-TL (OnüçmilyonsekizyüzdoksanbinüçyüzikiTürklirasısekizKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 416.709,06-TL (DörtyüzonaltıbinyediyüzdokuzTürkLirasıaltıKuruş)

18/06/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 18/06/2026, 11:00

16-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Pazarbaşı(Yeni:Valide-i Atik) Cadde-Sk.-Mevkii Kümbet Sokak Ada 486 Parsel 6-8 Yüzölçümü 6 parsel nolu, 67,95 m²

8 parsel nolu, 131,22 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Kisedarzade Seyyid Abdurrahman Efendi Bin Ahmed Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti mazbut Kisedarzade Seyyid Abdurrahman Efendi Bin Ahmed Efendi Vakfı'na ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Pazarbaşı Mahallesi, 486 ada 6 parsel nolu 67,95 m² alanlı "Arsa" vasıflı taşınmaz ile 8 parsel nolu, 131,22 m² alanlı "Arsa" vasıflı taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 03.11.2025 tarihli 687/644 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 22 (Yirmiikiyıl) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda (1.Bodrum Katta 2 daire, zemin katta 2 adet daire, 1.normal katta 2 adet daire ve 2.normal katta 2 adet daire ve 3.normal katta 2 adet daire ve çatı katında 2 daire olmak üzere toplam 12 daireli bir yapı olabileceği ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Özel Durum İdareye ait taşınmazların; 13.05.2025 tarihli aplikasyon krokisinde gösterilen ve bitişik 7 ve 5 nolu parsellerden kaynaklı (yaklaşık toplam 9,68 m²'lik alan olmakla birlikte, bu alan uygulama esnasında değişiklik gösterebilir.) tecavüzün yüklenici tarafından giderilmesi, giderilememesi halinde bu kısmın bedelinin, sözleşme tarihindeki güncel rayiç değer üzerinden (ekspertiz raporunda belirlenen 2025 yılı için güncel rayiç arsa m² birim değeri olan 100.000,00-TL'den az olmamak üzere) hesaplanarak defaten yüklenicisince İdaremize ödenmesi, akabinde ifraz sonrası tecavüzlü kısımdan oluşan yeni taşınmazların ilgili yerel yönetim karan doğrultusunda tescil işlemlerinin yürütülmesi, Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 22 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 20 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a)Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 22 yıl olması,

b)Konut olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 7.200,00TL olması,

-2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara

göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yılın aylık kira bedelinin; 48.000,00TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre

değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

-4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık

ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak

bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış

yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

-13. yıldan işin (22. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira

bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış

yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

24.490.948,32-TL (YirmidörtmilyondörtyüzdoksanbindokuzyüzkırksekizTürkLirasıotuzikiKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 734.728,45-TL (YediyüzotuzdörtbinyediyüzyirmisekizTürkLirasıkırkbeşKuruş)

18/06/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 18/06/2026, 14:00

17-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi Hasanpaşa Cadde-Sk.-Mevkii Gazhane (yeni Pusula) Ada 1342 Parsel 21 Yüzölçümü 107,50 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Kaptanıderya Rasim Paşazade Ahmed Nahid Bey Ve Validesi Emine İkbal Hanım Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Gazhane (yeni Pusula) Sokağında bulunan 142 pafta, 1342 ada, 21 parsel sayılı 107,50 m² sahalı "Arsa" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 26.05.2025 tarihli 308/295 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 30 yıl süreyle "Konut" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Onaylı avan projesine göre 1 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı piyesi olan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 30 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 28 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması



Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 2 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 30 yıl olması,

2) Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren;

- İlk yıl aylık; 2.800,00.-TL (İkibinsekizyüzTürkLirası) olması,

- 2. yıl aylık, 1. yılın kirası + bir önceki yılın TÜFE oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişimi oranında artırılarak belirlenmesi,

- 3. yıl (İşletme süresinin ilk yılında) aylık kirasının 21.600,00 TL+ önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişimi oranı) artışı olması,

- 4.yıldan 19. yılın sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi,

- 20. yılın kira bedelinin günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 19. yılın kirası+TÜFE'den az olmamak kaydıyla idarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon Kararı ile yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması,

- 21. yıldan sözleşme süresinin (30. yılın ) sonuna kadar aylık kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

9.670.948,88-TL (DokuzmilyonaltıyüzyetmişbindokuzyüzkırksekizTürklirasıseksensekizKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 290.128,47-TL (İkiyüzdoksanbinyüzyirmisekizTürklirasıkırkyediKuruş)

23/06/2026,11:00 İhale Tarih ve Saati 23/06/2026,11:00

18-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi İcadiye Cadde-Sk.-Mevkii Sofracı Ada 621 Parsel 8 Yüzölçümü (m2) 53,28 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli Ahşap Ev Vakfı Hazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Hazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, İcadiye Mahallesi'nde bulunan, 621 ada, 8 parsel nolu, 53,28 m² alanlı "Bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 24.11.2025 tarihli 708/675 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-12-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; "Konut veya Ofis" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Konut İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması,

b) Konut veya Ofis fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 2.400,00-TL olması,.

- 2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 4. yılın aylık kira bedelinin; 8.000,00-TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 5. yıldan 14. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 15. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 16. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel

(Restorasyon-Onarım Bedeli) 6.441.436,53-TL (AltımilyondörtyüzkırkbirbindörtyüzotuzaltıTürklirasıelliüçKuruş)

(Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 193.243,10-TL (YüzdoksanüçbinikiyüzkırküçTürklirasıonKuruş)'dur.

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının:

23/06/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 23/06/2026, 14:00

4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. İLANLAR İÇİN;

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar belirtilen adrese, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin Vakıf Katılım Üsküdar Şubesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü adına (TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda "İş Deneyim Belgesi" veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun "Alt Yüklenici Taahhütnamesi" (Ek:5).

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

m) Terör örgütleriyle iltisaklı olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noterde düzenlenmiş taahhütname (EK:11)

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-) Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

7-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

8-) İhale dokümanları, (bedeli ödenmek suretiyle) isteklilerin yetkilisi veya resmi vekiline teslim edilir.

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02468648