İ L A N

T.C. BARTIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/320 Esas

Dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmiş, davetiye bila ikmal iade edilmiştir.Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Songül Kantay tarafından bir kısım davalılar aylehine Bartın İli, Merkez İlçesi, Tuna Mahallesi 1942 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın ortaklar arasında satış suretiyle giderilmesi davasında;

Duruşma Günü 23.09.2026, saat:10.45'te "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelerek sulh için gerekli hazırlığı yapmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz" hususu davalı Zekeriya ve Fethiye oğlu 1973 d.lu TURHAN ARTAR'a ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02472651