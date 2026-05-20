T.C.

BURSA

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2025/172 ESAS 12.05.2026

İLAN

Davacılar Mustafa BAYRAM ve Hatice KANDEMİR dava dileklerinde özetle; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7472 ada 7 Parselde kain taşınmazda payli malik oldukları, davalılardan Ümit ÇAKIR'ın hissesi üzerindeki haciz nedeniyle açılmış bulunan ve Bursa 11. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/1858 E. Sayılı dosyasında görülen ortaklığın giderilmesi davasında davalılar tarafından davacılar adına muhdesat iddiaları kabul edilmediği ve mahkememizde Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının açıldığı,

Mahallinde 1 Fen, 1 İnşaat Mühendisi, bilirkişi marifetiyle 28/11/2025 günü keşif yapıldığı yapılan keşif sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda; dava konusu Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7472 ada, 7 no.lu taşınmazda bulunan dava konusu bina niteliğindeki muhdesatların dava tarihi olan 29.05.2025 tarihi itibariyle değerlerinin; davacılardan Hatice KANDEMİR'e ait olduğu iddia edilen binanın değerinin 2.834.325,00 TL. Ve davacılardan Mustafa BAYRAM'a ait olduğu iddia edilen binanın değerinin 4.366.656,00 TL olarak bildirildiği, davalı Cenk ERKÜÇÜK'ün 13/01/2026 tarihinde vefat ettiği, mirasçılarından Öykü Naz KEFELİ'nin davaya dahil edildiği, Cenk ve Yelda'dan olma 24/01/1997 konak doğumlu dahili davalı Öykü Naz KEFELİ'ye dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun tebliğine ilişkin ilan metninin tebliğine, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde davacıların dava dilekçesinde ileri sürdükleri vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu ihtar olunur.

